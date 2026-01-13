Con el objetivo de consolidar un crecimiento sostenido, el dirigente del Partido Verde en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, reunió a los 125 delegados de la entidad para alinear la ruta de trabajo.

Durante la reunión, Pepe Couttolenc y los delegados dieron seguimiento a las tareas en campo y evaluaron los avances registrados en el 2025, con el objetivo de ajustar las prioridades de cada municipio.

Partido Verde impulsa confianza ciudadana

Pepe Couttolenc destacó que la labor de cada delegada y delegado es fundamental para fortalecer la organización territorial, consolidar liderazgos locales y sumar cuadros políticos, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un crecimiento sostenido del Partido Verde.

“El Partido Verde continuará recorriendo los municipios y dando seguimiento puntual a sus tareas organizativas, con una agenda clara y enfocada en mantener un partido sólido, cercano a la gente y con capacidad de respuesta desde lo local” Pepe Couttolenc, dirigente del PVEM en el Edomex

Con estas estrategias, el Partido Verde en el Estado de México reafirma su compromiso de mantener una estructura territorial alineada, sólida y activa, con el objetivo de garantizar resultados para la ciudadanía.