Desde el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, líder del Partido Verde Ecologista de México en el Edomex, hizo un llamado de unidad y reiteró el compromiso del partido para asumir los retos del 2026.

Partido Verde prioriza bienestar familiar y agenda ambiental en el 2026

Durante su mensaje, el funcionario detalló que el año inicia con retos como la cuesta de enero, la necesidad de fortalecer el empleo y la presión económica. Es por ello que aseguró que el Partido Verde impulsará el trabajo legislativo cercano a la gente y dando soluciones de fondo para la realidad cotidiana.

“El Partido Verde legisla con responsabilidad y visión de futuro. Nuestra prioridad es escuchar a la gente y poner en el centro de las decisiones el bienestar de las familias mexiquenses” Pepe Couttolenc, líder del PVEM en el Edomex

Por otra parte, afirmó que la Bancada Verde impulsará la generación de empleo, el fortalecimiento de sectores productivos, el acceso al financiamiento y el apoyo a la economía del Estado de México, estrategias que fortalecerán el bolsillo de las y los mexiquenses.

Pepe Couttolenc Buentello destaca retos económicos del Estado de México para el 2026 (Cortesía)

Couttolenc detalló que el PVEM mantendrá una agenda con temas prioritarios en salud, seguridad pública, atención a mujeres, respaldo a jóvenes, fortalecimiento de municipios e impulso al campo, con el objetivo de proteger al medio ambiente y combatir el cambio climático.

Finalmente, Pepe Couttolenc reiteró su compromiso de trabajar de manera constante durante el 2026 para beneficiar a miles de mexiquenses.