Pepe Couttolenc es una de las figuras más visibles del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México. Con más de una década de trabajo político, ha consolidado una trayectoria enfocada en el desarrollo sostenible, la participación juvenil y el impulso de una política cercana a la ciudadanía.

¿Quién es Pepe Couttolenc?

José Alberto “Pepe” Couttolenc Buntello es el Secretario General del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México. Inició su trayectoria política en 2008, colaborando como coordinador de campañas en distintos procesos electorales del Partido Verde.

Es un político mexiquense que ha enfocado su trabajo en temas de desarrollo sostenible, progreso social y en promover la participación de jóvenes para mejorar la calidad de vida en la entidad. Su visión se centra en una política cercana a la ciudadanía.

¿Qué edad tiene Pepe Couttolenc?

Pepe Couttolenc tiene 36 años en 2025, ya que nació el 19 de octubre de 1989.

¿Pepe Couttolenc tiene esposa?

Sí. Pepe Couttolenc está casado con Ivette Espinosa, con quien lleva aproximadamente siete años de matrimonio. Él ha expresado en diversas ocasiones la admiración que le tiene.

¿Qué signo zodiacal es Pepe Couttolenc?

Pepe Couttolenc es Libra, signo que corresponde del 23 de septiembre al 22 de octubre, asociado con el equilibrio, la diplomacia y el sentido de la justicia.

¿Pepe Couttolenc tiene hijos?

Sí, Pepe Couttolenc es padre de dos hijos pequeños.

¿Qué estudió Pepe Couttolenc?

Pepe Couttolenc estudió Ingeniería Industrial para la Dirección en la Universidad Anáhuac. Complementó su formación con:

Diplomado en Liderazgo Empresarial (2010-2013)

Maestría en Administración Pública (2013-2015)

Seminario Dale Carnegie Course (2014)

¿En qué ha trabajado Pepe Couttolenc?

Su trayectoria profesional y política incluye diversos cargos dentro del Partido Verde y en el servicio público: