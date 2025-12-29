El dirigente del PVEM en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, afirmó que la Bancada Verde presentó un balance legislativo sólido durante los primeros dos años de ejercicio constitucional, con más de 100 iniciativas impulsadas en el Congreso mexiquense.

De acuerdo con el coordinador parlamentario del Verde, este trabajo legislativo ha permitido proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses, como parte de una ruta clara y responsable.

Aquí no hablamos de discursos, hablamos de resultados. Hemos legislado con causa, con convicción y poniendo en el centro a las personas y al medio ambiente. Pepe Couttolenc

Pepe Couttolenc resalta avances de la agenda verde en el Edomex

Entre los avances sustantivos del primer año de ejercicio constitucional, Pepe Couttolenc Buentello destacó la prohibición de plásticos de un solo uso, la creación de centros integrales de residuos, el combate a la tala ilegal, la regulación de cañones antigranizo, el impulso a la igualdad sustantiva, el fortalecimiento de la Fiscalía de Atención a los Delitos de Género y la protección del Patrimonio Natural y Biocultural del Estado de México.

Durante el segundo año legislativo, la Bancada Verde consolidó esta agenda con iniciativas enfocadas en la protección de la Mariposa Monarca, los Certificados Verdes, el uso de árboles nativos, así como el derecho a la alimentación y el derecho a la cultura física y el deporte, bajo una visión integral de bienestar y sostenibilidad.

Partido Verde respalda Presupuesto 2026 en el Edomex

De manera paralela, la fracción del PVEM defendió el Presupuesto 2026, priorizando mayores recursos para municipios, salud, medio ambiente, agua y el campo, al considerar que el gasto público debe responder a las necesidades reales del Estado de México.

Pepe Couttolenc Buentello reconoció la coordinación institucional y la visión compartida con el Gobierno del Estado, además de destacar el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con quien, dijo, se ha construido una agenda común con resultados concretos, especialmente en materia ambiental, desde el ámbito del Poder Legislativo.

Finalmente, el coordinador parlamentario del Verde subrayó que, aunque existe satisfacción por los avances logrados, no hay espacio para el conformismo, y refrendó el compromiso del Grupo Parlamentario de seguir legislando con cercanía y responsabilidad, al señalar que 2026 será un año clave para profundizar la agenda verde y social en el Estado de México.