El dirigente del Partido Verde en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, señaló que la bancada impulsará temas orientados a mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses durante el último año de la LXII Legislatura.

El PVEM mexiquense centrará su agenda en salud, medio ambiente, inclusión, soberanía alimentaria y economía circular, además de mantener el respaldo a las iniciativas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y promover acuerdos con las distintas fuerzas políticas.

Couttolenc Buentello sostuvo que las propuestas legislativas deben tener un impacto positivo en la población y evitar que se presenten iniciativas únicamente por cumplir con una agenda.

PVEM Edomex impulsará propuestas de salud y medio ambiente

En materia de salud, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) buscará promover empleos dignos y flexibles para familias que enfrentan el cáncer, además de acciones de concientización sobre la donación de órganos y la creación de una Semana Estatal de la Donación de Órganos y Tejidos.

El medio ambiente también tendrá un papel central, con propuestas enfocadas en la reforestación preventiva para reducir riesgos ambientales y fortalecer las acciones de prevención.

En materia de inclusión, la bancada planteará medidas para contar con calles, vialidades y municipios accesibles, con el objetivo de reducir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

Partido Verde plantea seguridad alimentaria y economía circular

Para fortalecer la soberanía alimentaria, el PVEM propondrá una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición para el Estado de México, así como la creación de bancos comunitarios de semillas para contribuir a la protección de la biodiversidad agrícola.

Hacia el cierre del año, la agenda de economía circular contempla acciones como Navidad sustentable, consumo responsable, ferias para emprendedores sustentables y centros de acopio de árboles y residuos electrónicos. También se promoverá la donación y reutilización de juguetes para comunidades vulnerables.

Durante los dos primeros años de la LXII Legislatura, el grupo parlamentario reportó 134 instrumentos legislativos presentados, de los cuales 116 fueron iniciativas y 18 puntos de acuerdo. De las iniciativas, 35 fueron aprobadas: nueve durante el primer año y 26 en el segundo.

Couttolenc destacó que este trabajo ha sido acompañado por el diálogo con las distintas fuerzas políticas y afirmó que el Partido Verde mantendrá esta disposición durante el último año de la Legislatura, además de continuar respaldando las propuestas de la gobernadora Delfina Gómez.

El dirigente del PVEM señaló que la bancada buscará cerrar el periodo legislativo con más propuestas aprobadas y con resultados que permitan a la ciudadanía identificar el impacto de su trabajo.