El dirigente del Partido Verde Ecologista (PVEM) en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, celebró la colocación de la primera piedra del primer Centro Integral de Residuos en el Estado de México a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, del gobierno encabezado por Delfina Gómez.

El dirigente del PVEM en el Estado de México destacó que este Centro consta de una inversión privada de 140 millones de euros que ayudará a transformar los residuos del Estado de México y la Ciudad de México en energía que será trasladada a Alemania. Dicho proceso se llevará a cabo a través de una planta que tendrá capacidad para procesar aproximadamente 1,200 toneladas diarias de residuos sólidos y dará 200 empleos directos.

Nueva planta promoverá el desarrollo económico en EdoMex

El dirigente del PVEM en EdoMex, Pepe Couttolenc precisó que este acto busca marcar el comienzo de una infraestructura ambiental destinada a mejorar la gestión integral de los residuos sólidos, así como fortalecer la protección del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible mediante la adecuada disposición final de los residuos, al tiempo de impulsar el desarrollo económico del estado.

Mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) sostiene que, cuando los residuos lleguen al Primer Centro Integral de Residuos serán previamente seleccionados por los municipios pertenecientes a la Zona Oriente del Estado de México y la CDMX, para posteriormente ser triturados y mezclados para formar una pasta la cual genera pequeñas croquetas que son llamadas “Hard pellets”.

Combustible generado a partir de residuos será exportado a Alemania

Las “Hard pallets” son un combustible proveniente de los propios residuos, que serán exportados principalmente a Alemania; en las instalaciones se construirán dos naves en la primera planta de tratamiento de residuos, que estarán transformándose en combustible, contribuyendo con ello a una economía circular en algunas industrias de la zona de Europa y que principalmente podrán contribuir al programa de Basura Cero y a los Objetivos de Desarrollo Sustentable emitidos por la ONU.

Por su parte la secretaria de medio ambiente en el EdoMex, Alhely R. Arronis, informó que la concepción de la idea para la creación de los Centros Integrales de Residuos (CIRs), surge para realizar la conversión de rellenos sanitarios a un modelo que represente un desarrollo sostenible, favoreciendo la economía circular y frenando la contaminación ambiental.

Agregó que dicha conversión de rellenos sanitarios a centros integrales de residuos, sin duda representa una acción que no solo disminuye la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, sino que también, reduce considerablemente el impacto a cuerpos de agua y a mantos acuíferos ocasionados por la migración de lixiviados.

Pepe Couttolenc y la SMAyDS colocan primera piedra del Primer Centro Integral de Residuos . (cortesía)

Proyecto generará empleos y dará valor a los residuos

El presidente de Evensen Dodge International, Fernando Gama, advirtió que, para la financiera es un honor haber sido invitados a participar como asesor financiero y de estructuración de este proyecto tan emblemático en México; enfatizó que, un residuo que tradicionalmente representa un costo económico y ambiental, se transforma con esta acción, en un producto con valor comercial y energético.

En su intervención, el ingeniero Rogelio López López, de Tecnosilicatos de México, dijo que el manejo de los residuos sólidos es un servicio que ha sido por muchos años puesto al final de los demás servicios; pero que hoy se da un paso muy importante en el tema.

El evento fue encabezado por la Maestra Alhely R. Arronis, titular de la Secretaría medioambiental en la entidad, quien estuvo acompañada por el Maestro Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Presidente Municipal Constitucional de Ixtapaluca; del Ingeniero Rogelio López López, Socio Fundador de Tecnosilicatos de México; de Fernando Gama, Presidente de Evensen Dodge International; así como, de la Directora de Residuos de la SEMARNAT, Kelly Leslie Estrada; del Maestro Roberto Alejandro Castillo Cruz, de la Dirección General de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, y del licenciado Mariano Muñoz Vega, Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de México.