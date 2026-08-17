El dirigente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, José Couttolenc, se sumó al llamado de las mandatarias Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez para realizar la Jornada Nacional de Reforestación.
Dicha jornada contó con la participación de alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados del PVEM, quienes se sumaron a las acciones para fortalecer el cuidado de los bosques y los recursos naturales.
Couttolenc destaca importancia de la reforestación y llama a dar seguimiento
El dirigente del PVEM en el Estado de México, José Couttolenc destacó la participación de los 125 municipios mexiquenses y del equipo Verde.
También, llamó a dar seguimiento a los árboles plantados y puntualizó que el reto es que crezcan y ayuden a recuperar los bosques del Estado de México.
El dirigente del PVEM en el Estado de México, reiteró su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a la gobernadora, Delfina Gómez en esta agenda ambiental.
Cuenten con todo nuestro respaldo. Desde el Verde vamos a seguir haciendo nuestra parte. Hay mucho por hacer y tenemos toda la energía. ¡Vamos con todo!. <b>José Couttolenc, dirigente del PVEM en el Estado de México</b>