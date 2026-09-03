Waldo Fernández, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Nuevo León, aseguró que Samuel García superó a Rodrigo Medina y a Jaime Rodríguez “El Bronco” para mal.

De acuerdo con el senador con licencia, Samuel García superó negativamente otras administraciones en temas como deudas y servicio de agua.

Samuel García superó negativamente a Mediana y “El bronco”: Waldo Fernández

De acuerdo con Waldo Fernández, el gobierno de Samuel García ha superado a las administraciones anteriores de Nuevo León de:

Sin embargo, esto fue “para mal”, pues consideró que el gobierno de Samuel García ha fracasado en rubros como:

duda

obra

servicio de agua

Waldo Fernández señaló que las tarifas de Agua y Drenaje aumentaron un 68% en cuatro años, un incremento superior al registrado en el gobierno de Medina, con 56% y en el de “El Bronco”, con el 35%.

“Los está superando en el pésimo servicio del agua, los está superando en todo, pero de manera negativa” Waldo Fernández

Asimismo, señaló que el aumento en las tarifas del servicio de agua contrasta con las quejas ciudadanas y consideró que se ha tratado de un incremento desproporcionado.

Además, cuestionó la caída de casi 35% en el valor de la obra pública en Nuevo León y aseguró que “todo es un desorden” con el manejo financiero y la ejecución de proyectos del gobierno estatal.