El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, José Alberto “Pepe” Couttolenc Buentello, manifestó sentirse fuerte y listo para enfrentar los nuevos retos.

El dirigente del PVEM en el Estado de México, afirmó que el crecimiento del Partido Verde en la entidad es el resultado del trabajo permanente de quienes integran este proyecto en esta entidad.

Pepe Couttolenc destaca trabajo de la “Familia Verde” en Edomex

El dirigente del PVEM en el EDOMEX, José Alberto Couttolenc, señaló que tanto él como los liderazgos que conforman la llamada “Familia Verde”, se han basado en una escucha cercana a la gente de manera constante, recorriendo los 125 municipios del Estado de México.

Tenemos a los mejores liderazgos de todo el Estado de México y una Familia Verde imparable en territorio. Estamos más unidos, más fuertes y más listos que nunca. José Alberto Couttolenc, dirigente del PVEM en el Estado de México

“El cambio se construye con chamba y resultados”

El dirigente del PVEM en el Estado de México, afirmó que el proyecto político se caracteriza por el compromiso, el trabajo y la entrega.

Asimismo, destacó que cada vez más mujeres y hombres eligen sumarse al proyecto del Partido Verde Ecologista de México, al considerar que han encontrado una manera distinta de hacer política.

Somos una política de compromiso, trabajo y entrega. Cada vez somos más quienes demostramos que el cambio se construye con chamba y resultados. José Alberto Couttolenc, dirigente del PVEM en el Estado de México

Finalmente, Pepe Couttolenc reiteró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México mantendrá esa ruta de trabajo en toda la entidad, privilegiando los resultados por encima de la grilla.