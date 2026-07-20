Naucalpan reforzará la seguridad durante el periodo vacacional con la puesta en marcha del Operativo Verano Seguro 2026, estrategia coordinada entre la Guardia Municipal y la Policía Estatal para fortalecer la vigilancia y prevenir delitos en todo el municipio.

El banderazo de salida se realizó en el Parque Naucalli, sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, encabezado por el comisario José Carlos Quezada Román, titular de la Guardia Municipal, y el subdirector Rogelio de Jesús (X-10) de la Policía Estatal, quienes reiteraron el compromiso de mantener un trabajo conjunto para proteger a la población durante la temporada vacacional.

Operativo desplegará 290 elementos y 70 unidades en Naucalpan

El dispositivo contará con 290 elementos y 70 unidades. La Guardia Municipal participará con 190 elementos y 40 patrullas, mientras que la Policía Estatal aportará 100 elementos y 30 unidades, con presencia en los 28 sectores y 128 cuadrantes del municipio.

La estrategia contempla patrullajes preventivos y disuasivos para inhibir delitos como robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a cuentahabiente, robo de vehículo, así como ilícitos en centros comerciales y homicidio doloso.

Además, se reforzará la vigilancia en vialidades principales, zonas comerciales, instituciones bancarias y sitios con alta afluencia de personas.

La Policía Vecinal intensificará los recorridos de proximidad en las colonias y el contacto con las y los vecinos; los Grupos Especiales fortalecerán la capacidad de reacción en zonas prioritarias y áreas bancarias, mientras que la Subdirección de Tránsito instalará filtros preventivos en plazas comerciales, bancos y accesos al municipio.

Por su parte, la Policía Estatal incrementará la vigilancia en Periférico, vialidades primarias y límites municipales, además de brindar apoyo operativo ante cualquier contingencia o emergencia.

Naucalpan implementa Operativo Verano Seguro 2026 para proteger a las familias. (Cortesía)

Autoridades llaman a reforzar medidas de prevención durante las vacaciones

Las acciones del Operativo Verano Seguro 2026 se desarrollarán de manera coordinada con el C4 Municipal, que mantendrá comunicación permanente entre las corporaciones para agilizar la atención de emergencias y fortalecer la respuesta ante cualquier incidente.

La Guardia Municipal recomendó a la ciudadanía adoptar medidas preventivas antes de salir de vacaciones, como asegurar puertas y ventanas, pedir apoyo a vecinos de confianza para vigilar los domicilios y evitar publicar en redes sociales que las viviendas permanecerán deshabitadas.

Asimismo, recordó que ante cualquier emergencia o actividad sospechosa la población puede comunicarse al C4 Municipal o al 911, destacando que la colaboración entre autoridades y ciudadanía es fundamental para disfrutar de un periodo vacacional seguro.