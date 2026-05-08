La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, realizó un recorrido de supervisión por la Estación 6 “La Tolva” de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, obra que registra un avance del 67% y que busca transformar la movilidad en zonas de difícil acceso del municipio.

Durante la visita, la mandataria estuvo acompañada por el alcalde Isaac Montoya Márquez, así como por autoridades estatales encargadas de infraestructura y movilidad. El proyecto contempla 11 estaciones y se estima que transportará diariamente a cerca de 40 mil usuarios.

Isaac Montoya destaca impacto del Mexicable en la conectividad

Isaac Montoya destacó que esta nueva línea reducirá significativamente los tiempos de traslado de miles de familias naucalpenses, además de representar una alternativa de transporte sustentable y segura para las comunidades ubicadas en zonas altas del municipio.

Mexicable Línea 3 beneficiará a cerca de 40 mil pasajeros diariamente (cortesía)

Asimismo, afirmó que el Mexicable también tendrá impacto económico en la región, al facilitar la conectividad y dinamizar la actividad comercial en distintas colonias de Naucalpan.

Actualmente ya se trabaja en la instalación de postes, cimentaciones, techumbres y estructuras principales de varias estaciones.

Mexicable Línea 3 beneficiará a cerca de 40 mil pasajeros diariamente (cortesía)

También se reportó progreso en el montaje del sistema electromecánico y la colocación de cabinas, equipo especializado que llegó desde Europa y que forma parte del sistema de transporte aéreo que conectará distintos puntos de Naucalpan.

De acuerdo con las autoridades, los trabajos continúan en estaciones clave como Izcalli Chamapa, Lomas del Cadete y San Antonio Zomeyucan, donde ya se realizan maniobras de instalación técnica.

Mexicable Línea 3 beneficiará a cerca de 40 mil pasajeros diariamente (cortesía)

Durante el recorrido, Delfina Gómez reconoció el trabajo coordinado entre el gobierno estatal y municipal para sacar adelante uno de los proyectos de movilidad más importantes de la zona metropolitana.

Finalmente, Isaac Montoya subrayó que el Mexicable forma parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura vial del municipio, donde también se realizan obras de rehabilitación y repavimentación en avenidas principales.