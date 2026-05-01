Isaac Montoya celebró el Día de las Infancias al encabezar uno de los festivales “Sonrisas que dejan Huella” en Ciudad Naucalpan, llevado a cabo en la Plaza Revolución de San Bartolo, donde reafirmó su compromiso con el bienestar de niñas y niños.

Durante el evento, destacó que su administración impulsa el rescate y rehabilitación de espacios públicos, así como la creación de parques y zonas infantiles para fortalecer la convivencia y mejorar la calidad de vida en las comunidades.

Isaac Montoya encabeza festival con actividades y regalos

El alcalde subrayó que las niñas y los niños son prioridad, por lo que las acciones de gobierno están enfocadas en su desarrollo integral. En el festejo, que reunió a cientos de familias, se vivió un ambiente de alegría con rifas, juegos, espectáculos y entrega de obsequios.

En este contexto, anunció la reconstrucción del Parque Revolución, una demanda constante de vecinas y vecinos. El proyecto contempla la integración de un kiosco, más áreas verdes y espacios adecuados para el juego, con un enfoque incluyente.

Asimismo, celebraciones similares se llevaron a cabo en comunidades como Chimalpa, Izcalli Chamapa y Valle Dorado, donde también se promovió la convivencia familiar con actividades recreativas, brincolines, shows y dinámicas para niñas y niños.

Isaac Montoya refuerza recuperación de espacios públicos para la comunidad

El presidente municipal enfatizó que los espacios públicos serán siempre para la ciudadanía, al asegurar que su gobierno trabaja sin intereses particulares y enfocado en el bienestar colectivo.

Reiteró que no permitirá la privatización de áreas de convivencia y que continuará impulsando la recuperación de espacios para uso comunitario, especialmente en beneficio de la infancia.

Finalmente, reconoció la labor del Sistema Municipal DIF, encabezado por Adriana G. Escobar, por la organización del evento y su compromiso con las familias.

Con estas acciones, el gobierno municipal promueve el derecho al juego y el bienestar emocional de la niñez, mediante actividades gratuitas, atracciones mecánicas y espectáculos como la presentación de la “Patrulla de la Risa”, que fortalecen el tejido social en Naucalpan.