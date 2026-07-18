La Guardia Municipal de Naucalpan detuvo a dos personas que posteriormente fueron identificadas como objetivos prioritarios por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, durante la implementación del operativo Motocicleta Segura.

La detención ocurrió sobre la Calzada Gobernador Sánchez Colín, en la colonia La Ahuizotla, como parte de los despliegues permanentes para prevenir delitos, inhibir la movilidad de grupos delictivos y reforzar la seguridad en el municipio.

Los oficiales marcaron el alto a los tripulantes de una motocicleta Pulsar 400 que circulaba sin placas de circulación; sin embargo, los ocupantes intentaron escapar y fueron interceptados metros adelante.

Uno portaba un arma y el otro llevaba 62 mil pesos en efectivo

Durante la inspección, los elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan localizaron un arma de fuego entre las pertenencias de Said “N”, mientras que Edwin “N” llevaba 62 mil pesos en efectivo, sin acreditar su procedencia.

Asimismo, al consultar los registros oficiales, las autoridades confirmaron que la motocicleta en la que viajaban contaba con reporte de robo vigente.

Tras su detención, ambos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Fiscalías del Edomex y CDMX los identifican como objetivos prioritarios

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmaron, tras las investigaciones correspondientes, que los dos detenidos eran considerados objetivos prioritarios en distintas indagatorias.

El gobierno encabezado por el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, señaló que estos resultados forman parte de la estrategia de seguridad basada en operativos focalizados, inteligencia policial y coordinación entre los tres órdenes de gobierno para combatir a los generadores de violencia en el municipio.