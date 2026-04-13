El domingo 12 de abril murió Henry, niño que sufrió quemaduras graves tras ataque en tienda 3B de Chalco el pasado 22 de febrero.

Henry estaba hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación y sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo, lo cual afectó su sistema respiratorio por lo que fue sedado e intubado.

El menor se encontraba con su papá en una tienda 3B de Chalco cuando el lugar fue tacado por sujetos que arrobaron combustible al lugar y le prendieron fuego como presunta represalia tras la muerte de El Mencho.

Muere Henry, niño con quemaduras graves tras ataque a tienda 3B en Chalco

El niño de 2 años de edad llevaba más de un mes hospitalizado y murió cerca de las 2:00 de la tarde del domingo 12 de abril.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX arribó al lugar para trasladar el cuerpo del menor al Ministerio Público.

Cuatro hombres estuvieron involucrados en el atentando donde Henry sufrió quemaduras graves, pues según investigaciones, el niño fue rociado con thinner.

Ataque a tienda 3B el pasado 22 de febrero (Especial )

Los hechos se registraron el pasado 22 de febrero, cuando Henry estaba con su padre en la tienda 3B ubicada en la colonia San Miguel Xico, en el municipio de Valle de Chalco.

Autoridades del Estado de México detuvieron a cuatro implicados en el caso:

Edgar alias ‘Peluso’

Luis Antonio alias ‘El negro’

Miguel Ángel

un adolescente de identidad reservada

El padre del menor también sufrió quemaduras tras el atentado a la tienda 3B.

Cuatro hombres atacaron la tienda 3B donde estaba Henry

Fiscalía del Edomex detuvo a cuatro implicados en el ataque a la tienda 3B y otras tiendas de conveniencia el pasado 22 de febrero.

Cuatro sujetos fueron detenidos y trasladados a penales del Edomex, mientras que otros tres hombres tienen ordenes de aprehensión.

Luis Antonio y otro sujeto fue señalado de lanzar una bomba casera tipo molotov en la tienda 3B, además, arrojaron líquido inflamable que alcanzó a Henry.