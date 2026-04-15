Tras cuatro días internado, se informó que Samuel, el niño de 3 años que fue apuñalado en Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón de CDMX, salió del hospital en compañía de su madre.

Videos que circularon en redes sociales mostraron el momento en el que el pequeño Samuel salió caminando del Hospital Pediátrico Legaria, donde fue atendido de emergencia luego de ser atacado.

Samuel, niño apuñalado en Santa Fe, sale del hospital

Familia de Samuel regresará a Chiapas tras ataque en Santa Fe

Felipe, padre de Samuel, expresó la felicidad de la familia luego de que el niño de 3 años fuese dado de alta, pues durante ese tiempo vivieron momentos difíciles y de angustia.

Personas que seguían de cerca el caso se reunieron frente al hospital para entregarle regalos a Samuel, como una bicicleta y varios juguetes con los que jugó junto a sus hermanos.

Tras este terrible hecho, la familia informó que regresarán a Chiapas, mientras que el padre de Samuel se quedará a trabajar en la capital para enviar recursos a su familia.

Sujeto atacó al niño porque su madre se negó a darle una moneda

Samuel fue atacado el viernes 10 de abril por un hombre identificado como Jordan, quien, según la carpeta de investigación, se acercó a la madre del niño para pedirle una moneda para comprar comida.

Al negarse, Jordan sacó un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros y atacó al niño en la cabeza, quien se encontraba en ese momento en una zona de juegos infantiles.

Luego de ser casi linchado por los vecinos, Jordan fue detenido y vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por lo cual permanecerá en prisión preventiva justificada.