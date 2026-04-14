Un hombre atacó con arma blanca a un menor de edad en el cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías de la colonia Santa Fe, de la alcaldía Álvaro Obregón en la CDMX.

Samuel, miembro de una familia originaria del grupo étnico de los tzotziles, fue trasladado vía aérea al Hospital Infantil de Legaria, donde actualmente recibe atención pediátrica especializada.

Felipe Rodríguez, padre del niño, informó a medios de comunicación que su hijo ha recibido múltiples suturas en la cabeza.

El ataque ocurrió al pasado 10 de abril. A la fecha, el menor continúa en el hospital y se reporta que está en estado grave.

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Testimonios indican que el hombre atacó al menor sin motivo aparente; este último jugaba en un parque cuando fue atacado.

Vecinos reportan haber sometido al agresor para evitar que dañara a alguien más, esto al atarlo a un poste del lugar.

El agresor fue trasladado bajo custodia tras la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El detenido presentó golpes y heridas en diversas partes del cuerpo, así como una herida cortante en la cabeza tras el sometimiento que realizaron los vecinos de la zona.

Investigaciones preliminares vinculan al atacante como el responsable de otro evento ocurrido en febrero de 2025, cuando un hombre se atrincheró en una tienda departamental en la colonia Estado de Hidalgo en la misma demarcación.

Por su parte, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, pidió que se investigue el caso de forma exhaustiva, así como se de un castigo ejemplar para el agresor.

Samuel, junto con sus padres y siete hermanos, llegaron a la CDMX desde hace 5 meses. Se mudaron desde Chiapas en busca de una mejor calidad de vida.