Un mono araña, especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción, sorprendió a la comunidad de Chicoloapan, Estado de México, la tarde del jueves 8 de agosto 2025.

De acuerdo con medios locales, el animalito fue rescatado por elementos de Bomberos y Protección Civil de Chicoloapan cuando el mono araña adulto deambulaba por las azoteas de la Unidad Habitacional Geo de Chicoloapan.

Aunque el asunto fue tomado por algunos con gracia por lo surreal de la escena, algunos otros externaron su preocupación por la presencia en el Estado de México de una especie en peligro de extinción.

Mono araña, en peligro de extinción, fue visto en Chicoloapan, Estado de México ( Ayuntamiento de Chicoloapan 2025-2027)

Reportan en buen estado al mono araña que fue visto en Chicoloapan, Estado de México

De acuerdo con la Coordinación de Bienestar Animal de Chicoloapan, vecinos informaron sobre la presencia de un mono araña que se desplaza por cables de luz y parte del techado de casas en la esquina avenida Paseo Costitlán y calle Río Sa Lorenzo.

En respuesta al llamado, una unidad de Protección y Civil y Bomberos de Chicoloapan arribó al lugar, donde más tarde los elementos se encargaron de resguardar al mono araña y evitar que se hiciera algún tipo de daño.

Los uniformados refirieron que la captura ocurrió cuando el mono araña bajó del techado e intentó refugiarse debajo de un auto que se encontraba estacionado en la zona.

Tras la captura, el personal veterinario de la Coordinación de Bienestar Animal se encargó de hacerle los estudios pertinentes al mono araña y corroboraron que su condición física era buena.

¿Los monos araña pueden ser mascotas? Este es el castigo por tener uno de estos ejemplares

Los monos araña no deben ser mascotas, ya que tener uno es ilegal en México y en muchos países, incluidos varios de América Latina.

Esto se debe a que se trata de animales silvestres, no domesticables , cuya especie se encuentra en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat.

Actualmente el mono araña está protegido por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la Ley General de Vida Silvestre, lo que implica:

Multas de hasta varios cientos de miles de pesos

Prisión de 1 a 9 años, según el Código Penal Federal