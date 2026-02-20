Te contamos la tierna historia de Punch, el mono japonés que adoptó un peluche.
Recientemente, se hizo viral un mono que habita en el zoológico de Ichikawa, en Japón.
La tierna historia de Punch, el mono japonés que adoptó un peluche
En redes sociales se dio a conocer la historia de Punch. Se trata de un mono japonés que adoptó un peluche luego de ser rechazado por su madre al nacer.
Los cuidadores del zoológico decidieron darle un peluche de orangután de IKEA como madre sustituta a Punch para que no se sintiera solo.
Las imágenes y video de Punch abrazando su peluche generaron ternura entre los usuarios de redes.
Incluso, la historia del mono Punch llegó al presidente de IKEA en Japón, quien acudió al zoológico de Ichikawa para donar más peluches de orangután.
Asimismo, las personas comenzaron a visitar y llenar el lugar para ver de cerca a Punch.
El mono japonés Punch hace amigos en el zoológico
Después de que Punch pasara días complicados en el zoológico, se dio a conocer que el mono japonés comenzó integrarse.
En redes sociales se difundió un video en el que se ve a Punch convivir y jugar con otros monos.
Sin embargo, la adaptación de Punch no ha sido fácil, ya que también ha sufrido algunos ataques por parte de otros monos del zoológico.
Ante tal situación, Punch ha recurrido a su peluche de orangután donde se siente a salvo y protegido.