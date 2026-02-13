La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) denunció a la regidora de MC en Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarruel, por del delito de posesión ilegal de un mono araña.

" (Profepa) informa que presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por la posesión ilegal de un ejemplar de mono araña (Ateles geoffroyi) en el municipio de Ocotlán, Jalisco" Profepa

Profepa va contra regidora de MC en Jalisco que golpeó a mono araña

Durante un evento cultural que se celebró el 11 de febrero, la regidora del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarruel, fue captada en video golpeando a un mono araña.

En el video que se ha viralizado, se puede apreciar el momento en el que la integrante del cabildo dio un manotazo al animal y ante la polémica que se ha generado, la Profepa ya intervino.

Lo anterior debido a que la misma dependencia emitió un comunicado en el que informó que presentó una denuncia penal “contra quien resulte responsable”, por el delito de posesión ilegal.

Denuncia de Profepa (@PROFEPA_Mx/X)

Al respecto, Profepa refirió que al tomar conocimiento del caso, ordenó una diligencia a cargo de personal de inspección que llevó a cabo una investigación en la presidencia municipal de Ocotlán.

Durante las actuaciones, resaltó, el personal se enfocó en recabar información de los hechos con la intención de identificar el origen y situación del ejemplar de mono araña agredido por la regidora.

Regidora de MC en Jalisco dijo que mono araña no es suyo, pero exhiben evidencia de lo contrario

Al informar sobre la denuncia por posesión ilegal de un mono araña tras viralizarse el video de la regidora de MC en Jalisco que golpeó el animal, Profepa indicó que ya contactó a la funcionaria.

Con respecto a ello, el organismo resaltó que durante la diligencia que se realizó en el ayuntamiento, se localizó a Silvia Iliana Villarruel, quien declaró que el mono araña no es suyo.

En específico, se apunta que la regidora de MC aseguró que el mono araña pertenece a otra persona de quien dijo desconocer los datos, pues aseguró que ella solo lo pidió prestado durante el evento.

No obstante, en redes sociales se difundieron nuevos videos en los que se muestra a la funcionaria del ayuntamiento en posesión del mono araña durante momentos distintos al del 11 de febrero.

Regidora con el mono araña (Denuncia)

A pesar de lo anterior, la Profepa indicó en su comunicado que seguirá con las indagatorias para encontrar a la persona que tiene al animal, sin ahondar en la posible responsabilidad de la regidora.