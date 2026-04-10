La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), informó que la lista de animales en peligro de extinción sumó 2 nuevas especies, el pingüino emperador y el lobo marino.

“El pingüino emperador y el lobo marino antártico se encuentran ahora en peligro de extinción, según la Lista Roja de Especies Amenazadas” UICN Press

Al respecto, el organismo indicó que la inclusión de las especies antárticas al listado obedece a los efectos provocados por el cambio climático y las alteraciones en el hielo marino.

De la misma forma, la UICN resaltó que hay otras especies de la región antártica que están experimentado condiciones adversas por las cuales su supervivencia también se encuentra comprometida.

Pingüino emperador y lobo marino ya están en peligro de extinción

El pingüino emperador y el lobo marino fueron incorporados a la lista roja de animales en peligro de extinción, pues al ambos depender del hielo marino, enfrentan condiciones adversas provocadas por el cambio climático.

De acuerdo con la UICN, las alteraciones en las plataformas de hielo afectan directamente la reproducción del pingüino emperador y la ruptura temprana impide que las colonias completen sus ciclos de cría.

Los registros muestran que entre 2009 y 2018 se perdió cerca del 10% de adultos, mientras las proyecciones advierten que hacia 2080 la población podría reducirse a la mitad .

Pingüino emperador (Pixabay)

En el caso del lobo marino antártico, pasó de preocupación menor a peligro de extinción, pues su población cayó más del 50% desde 1999 debido a que la reducción del kril limita su alimentación y debilita las colonias.

Por ello, la UICN señaló que la escasez de alimento disminuye la supervivencia de crías y envejece la población reproductora del lobo marino, condiciones que comprometen su recuperación y explican su incorporación a la lista roja.

Lobo marino (Pixabay)

Otras especies antárticas también se encuentran en riesgo de extinción

Al informar sobre la clasificación del pingüino emperador y el lobo marino como animales en peligro de extinción, la UICN resaltó que hay otras 2 especies de la región antártica que se encuentran en riesgo: