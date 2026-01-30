El panda gigante, especie que se encontraba en peligro de extinción desde hace 40 años, está a salvo de esta denominación.

De acuerdo con información publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre 2014 y 2024 aumentó la población de pandas gigantes.

Lo que significa que esta especie está a salvo; sin embargo, hoy se encuentra en clasificación “vulnerable”.

Datos oficiales indican que la población de pandas gigantes creció un 17%; es decir, en la actualidad existen mil 800 pandas viviendo en libertad y 600 en cautiverio .

Este hecho histórico se le adjudica a China, quienes se dieron a la tarea de expandir bosques de bambú y crear 67 reservas naturales en el país en Asia Oriental.

Cabe mencionar que este animal de pelaje blanco y negro, generalmente pacífico, pero juguetón, es originario de China.

¿Cómo se logró rescatar al panda gigante?

Mediante un comunicado, la UINC destacó que la implementación de corredores biológicos permitió que poblaciones de pandas gigantes que se encontraban aisladas entablarán nuevas conexiones.

Esto permitió que pandas gigantes se reprodujeran y, por tanto, se asegurara su supervivencia.

Además de la expansión de bosques de bambú, la tecnología jugó un papel importante; se crearon bancos de germoplasma para guardar el ADN de pandas gigantes.

Se desarrollaron técnicas de reproducción asistida que consisten en partogénesis, la reproducción de bebés de un solo progenitor.

Esto aumentó la población y también permitió mejorar la genética de los pandas gigantes.