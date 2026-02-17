La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) llamó a conservar a las lechuzas y desmontar mitos que las vinculan con brujería y supersticiones.

En su portal oficial, la dependencia señaló que estas aves han sido víctimas de leyendas ancestrales, alimentadas por el miedo colectivo hacia su comportamiento nocturno.

Lechuza común americana y su importancia ecológica explicada por la Conanp

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas destacó el caso de la lechuza común americana (Tyto furcata), especie afectada por relatos que fomentan rechazo.

Su vuelo silencioso y capacidad de girar la cabeza casi por completo originaron creencias que la describían como bruja transformada, reforzadas por su canto agudo.

Lechuza (Free)

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas subrayó que la lechuza es una de las mejores aliadas de la humanidad por su función ecológica .

Estas aves benefician al sistema agrícola al controlar poblaciones de ratas y ratones, protegiendo cosechas y reduciendo riesgos sanitarios asociados a enfermedades zoonóticas.

Además, contribuyen al equilibrio poblacional de pequeños mamíferos, evitando sobrepoblaciones que podrían afectar cultivos y ecosistemas naturales en distintas regiones del país.

La presencia de lechuzas también es considerada indicador de buena salud ambiental, pues refleja suficiente disponibilidad de presas y estabilidad ecológica.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas invitó a valorar el paisaje nocturno como espacio de equilibrio, señalando que proteger lechuzas es un acto de inteligencia.