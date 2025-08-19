El abogado de Israel Morales compartió que, a pesar del amparo contra la prisión preventiva que se impuso a favor de Lord Pádel, la esposa y el hijo de Alejandro Germán Mondragón permanecerán en la cárcel.

Aldo Acevedo, abogado de Israel Morales, víctima de Lord Pádel, señaló como desafortunado que se haya otorgado un amparo a dos de los 4 detenidos:

Alejandro Germán Mondrgón, Lord Pádel

Othón N, socio y escolta de Lordo Pádel

Sin embargo, Karla Mondragón, y Germán, conocido como Lord Pádel Jr., permanecerán en la cárcel, luego de que la jueza de control ordenara prisión preventiva.

Esposa e hijo de Lord Pádel permanecen en prisión preventiva; tendrán audiencia el 19 de agosto

De acuerdo con el abogado de Israel Morales, a pesar de que “desafortunadamente” se otorgó la suspensión a la prisión preventiva de dos personas en el caso de su cliente, dos más permanecen en la cárcel.

Sin embargo, las medidas cautelares contra la esposa e hijo de Lord Pádel serán confirmadas o cambiadas en la audiencia del 19 de agosto, programada a las 11:00 horas.

“Las dos personas que quedan detenidas que es el hijo y la señora, está todavía por determinarse. Mañana (el 19 de agosto) tenemos otra audiencia a las 11 (de la mañana)” Aldo Acevedo, abogado de Israel Morales

El abogado señaló a medios tras el término de la audiencia del 18 de agosto que “desafortunadamente para dos personas se les otorgó la suspensión” y podrán permanecer en libertad mientras se resuelve el caso.

“Todavía una resolución contundente no les puedo decir, desafortunadamente para dos personas se les otorgó la suspensión y ahorita están a disposición de un juez federal, van a estar en libertad hasta que se resuelva esto, están en un término constitucional de 72 horas y se tienen que presentar” Aldo Acevedo, abogado de Israel Morales

Asimismo, señaló que el caso en el que su cliente pide la reparación del daño y que se haga justicia, “vamos avanzando, la fiscalía está haciendo su trabajo…el juicio va a continuar, se va a hacer justicia, simplemente va a ser complicado”.

Abogado de Israel Morales espera “honor para afrontar la justicia” de Lord Pádel ante prisión preventiva de su hijo y esposa

Por otra parte, señaló que el amparo que otorgó libertad para Lord Pádel y su socio pone a la defensa en “circunstancias complicadas”; sin embargo, e spera que Alejandro Germán Mondragón tenga “honor para afrontar la justicia”.

De acuerdo con el abogado, el hecho de que su hijo y su esposa permanezcan en la cárcel debería ser un motivo para que Lord Pádel no busque fugarse.

Asimismo, señaló que en caso de que Mondragón y su socio “se llegan a sustraer” o no acuden a sus audiencias, la primera a llevarse 72 horas después de aplicado el amparo, perderán el derecho de llevar su juicio en libertad.

Nos pone en circunstancias complicadas porque de un amparo van a querer sacar otro para cuando pasen las 72 horas de las personas que están libres pero bueno, yo creo que al ver a su hijo y a su esposa adentro, esperemos que exista un honor para afrontar la justicia...los otros dos ahorita se le resuelve su situación jurídica en 72 horas…se se llegan a sustraer ahora sí no” Aldo Acevedo, abogado de Israel Morales

El abogado Acebedo reiteró que la libertad de Mondragón se debió a que “la juez de control determina que no le queda de otra más que acatar al juez federal pero eso no los deja eximidos de la justicia” y están obligados a presentarse ante la justicia.