A casi diez meses del asesinato de Renata Palmer en el Estado de México, su familia mantiene la exigencia de justicia luego de que un juez de Tlalnepantla determinara clasificar el caso como homicidio calificado y no como feminicidio.

Los familiares aseguran que la resolución judicial ignoró las pruebas relacionadas con violencia de género, lo que podría reducir de manera significativa la pena para el presunto responsable.

El crimen ocurrió el 5 de octubre de 2025 al interior del domicilio de Renata Palmer, ubicado en un complejo habitacional de Atizapán de Zaragoza.

Por estos hechos fue detenido en flagrancia Rodolfo Sandoval, creador de contenido conocido en redes sociales como “El Wero Bisnero”, quien además era vecino de la víctima desde hacía varios años.

Protestan para que el Wero Bisnero sea acusado de feminicidio (Eduardo Díaz )

De acuerdo con la investigación, el hombre habría asesinado brutalmente a Renata Palmer.

Aunque fue capturado en el lugar de los hechos y la agresión ocurrió con extrema violencia —frente a la hija de la víctima, de apenas dos años de edad— las recientes determinaciones judiciales provocaron indignación entre sus familiares.

Familia de Renata Palmer exige que el asesinato sea investigado como feminicidio

Renata Mejía, madre de la víctima, denunció públicamente que el juez encargado del caso desestimó la perspectiva de género bajo el argumento de que entre Renata Palmer y su agresor “solo existía una relación de vecindad”.

Sin embargo, la familia y diversos colectivos sostienen que el caso cumple con las causales de género establecidas en el artículo 325 del Código Penal Federal para ser investigado como feminicidio.

Entre los elementos que destacan se encuentran:

Relación de confianza: El presunto agresor era vecino y amigo cercano de la víctima, situación que facilitó su ingreso al domicilio

Saña y violencia degradante: Los peritajes realizados por la Fiscalía documentaron heridas infamantes y lesiones provocadas con extrema crueldad

Invisibilización de la violencia de género: Los familiares señalaron que una clasificación incorrecta del delito no solo podría disminuir la condena, sino también invisibilizar la violencia que enfrentan las mujeres

“Cuando se clasifica mal, no solo se reduce la pena. También se invisibiliza la violencia que vivimos las mujeres”, expresaron durante una de las manifestaciones para exigir justicia.

Exigen jueces con perspectiva de género tras el caso de Renata Palmer

La reclasificación del caso de Renata Palmer volvió a poner bajo escrutinio la capacitación de los impartidores de justicia en materia de perspectiva de género.

Sus familiares manifestaron su preocupación por la aparente falta de sensibilidad y de herramientas técnicas para identificar los elementos que configuran un feminicidio, por lo que solicitaron la intervención de instancias superiores del Poder Judicial para garantizar un proceso imparcial y sin privilegios para el creador de contenido.

Asimismo, la defensa legal de la familia ya prepara los recursos necesarios para impugnar la resolución del juez.

Los allegados de Renata Palmer advirtieron que continuarán con las movilizaciones sociales hasta que el asesinato sea reclasificado como feminicidio y el caso reciba la tipificación que, aseguran, corresponde conforme a la ley.