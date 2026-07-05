Artículo 19 México exigió esclarecer el asesinato del periodista Alejandro Moreno Serna, conocido como Álex Serna, cuyo cuerpo fue localizado el 4 de julio en Zihuatanejo, Guerrero.

Con relación al hecho, la organización a favor de la libertad de expresión destacó que Álex Serna cubría temas medioambientales y de corrupción en La Saladita al momento de su desaparición.

Condenamos enérgicamente el asesinato del periodista medioambiental Alex Serna... De manera reciente investigaba daños ambientales y posibles actos de corrupción en la comunidad de La Saladita, en Zihuatanejo.

Según reportes, el cuerpo del activista, desaparecido el 20 de junio, fue hallado en las instalaciones del Semefo en estado de descomposición y con aparentes signos de tortura.

Álex Serna (Captura de pantalla)

Álex Serna recibió amenazas de muerte, denuncia Artículo 19

En su postura, Artículo 19 recordó que, como se ha visto en publicaciones de su página de Facebook, el periodista Alex Serna fue blanco de amenazas y campañas de estigmatización.

La organización destacó en especial la advertencia directa recibida en marzo, en la que un perfil anónimo amenazó al activista e incluso aseguró tener su ubicación.

“Mira bájale de huevos (...) no estamos jugando, ya tenemos tu ubicación y todo”.

Ante estos hechos, Artículo 19 exigió a la FGR y a la Fiscalía de Guerrero una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que considere como línea de investigación su labor periodística.

La organización también llamó a garantizar la seguridad de periodistas y defensores en la región, así como brindar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de la familia de Álex Serna.

Álex Serna (Captura de pantalla)

¿Qué investigaba Álex Serna?

Álex Serna estaba investigando presuntas irregularidades ambientales y posibles actos de corrupción en la costa de Guerrero, antes de desaparecer el 20 de junio.

Su trabajo se centraba principalmente en:

Ventas ilegales de terrenos por parte de inmobiliarias

Mal manejo de tierras por empresarios

Una empresa deshidratadora de mango operada por un empresario extranjero

Uso y contaminación del agua en la comunidad de La Saladita

Falta de permisos de CONAGUA y posibles irregularidades ante Semarnat

Una presunta cadena de contaminación que afectaba suelo y agua

Según el propio Serna, llevaba trabajando en ese caso desde 2024 y había recibido amenazas por su labor.