La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón Vibaldo, presentó el billete conmemorativo al Sorteo Superior No. 2882 dedicado al Día Internacional del Trabajo, edición especial que reconoce los avances laborales en México y la ruta de la implementación de la jornada de 40 horas semanales.

Durante la develación, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, señaló que este billete es parte de un momento histórico, pues con la implementación de la jornada de 40 horas se conmemoran luchas desde los “Mártires de Chicago” hasta las huelgas de Cananea y Río Blanco, las cuales exigen tener una jornada de trabajo digna, que permitiera tener un equilibrio en la vida familiar, personal y trabajo.

Jornada laboral de 40 horas llega al billete de Lotería Nacional por el 1 de mayo

Asimismo, Marath Bolaños afirmó que la transición hacia una semana laboral de 40 horas representa una de las principales transformaciones en materia de derechos laborales en años recientes.

El Sorteo Superior No. 2882 conmemora la jornada laboral de 40 horas. (cortesía)

Además, sostuvo que la reducción de la jornada es resultado del diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y equilibrar el tiempo entre empleo, descanso y familia.

Sorteo Superior No. 2882 repartirá 51 millones de pesos

Por su parte, la directora de Lotería Nacional destacó que la institución busca difundir hechos relevantes de la vida pública nacional mediante sus sorteos y billetes conmemorativos.

El Sorteo Superior No. 2882 conmemora la jornada laboral de 40 horas. (cortesía)

El Sorteo Superior No. 2882 se realizará el viernes 1 de mayo a las 20:00 horas y contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. Además, tendrá una bolsa total de 51 millones de pesos repartidos en premios.

Para esta edición se pusieron a la venta 2 millones 400 mil “cachitos” disponibles en los puntos de venta oficiales en todo el país y en la plataforma digital de Lotería Nacional.

El Sorteo Superior No. 2882 conmemora la jornada laboral de 40 horas. (cortesía)

La transmisión del sorteo podrá seguirse en vivo a través del canal institucional de YouTube de la Lotería Nacional.

Olivia Salomón subrayó que la jornada laboral de 40 horas forma parte de una visión enfocada en el bienestar social, donde el progreso no solo se mide en productividad, sino también en mejores condiciones para las personas.

El Sorteo Superior No. 2882 conmemora la jornada laboral de 40 horas. (cortesía)

Finalmente, añadió que el billete busca recordar que el tiempo libre, la convivencia familiar y el descanso también forman parte de los derechos laborales.