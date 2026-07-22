Isaac Montoya Márquez continúa con la recuperación de espacios públicos mediante el programa Huellas de la Transformación, una estrategia enfocada en crear entornos seguros, iluminados, incluyentes, funcionales y accesibles para las y los habitantes de Naucalpan.

Como parte de estas acciones, el Gobierno municipal construyó un nuevo sendero seguro y luminoso a un costado del Registro Civil, en la Cabecera Municipal.

El espacio cuenta con un andador peatonal, mesas, bancas y áreas de convivencia diseñadas para ofrecer un entorno digno, seguro y accesible para la ciudadanía.

Naucalpan estrena sendero seguro con el programa Huellas de la Transformación. (Cortesía )

Triángulos del Bienestar fortalecerá la movilidad y la conectividad en Naucalpan

El alcalde explicó que el proyecto Triángulos del Bienestar contempla la intervención integral de vialidades, banquetas, alumbrado y espacios públicos para mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida en distintos puntos del municipio.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno de Naucalpan busca conectar zonas estratégicas como Naucalpan Centro, El Molinito y Cuatro Caminos, mientras que una segunda etapa contempla integrar Los Remedios y Acatlán, fortaleciendo la movilidad y la conectividad entre estos puntos. El nuevo sendero seguro ya enlaza con la Glorieta Morelos, facilitando el tránsito peatonal.

Además, la Dirección General de Obras Públicas habilitó un paso peatonal entre las avenidas México y Juárez, lo que mejora la circulación en el centro del municipio.

La obra también incluye una rampa con barandal para facilitar el desplazamiento de personas adultas mayores, personas con discapacidad y ciudadanos con movilidad limitada, promoviendo una infraestructura más incluyente.

Naucalpan avanza con más obras para recuperar espacios públicos

Isaac Montoya destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para ofrecer una movilidad más segura, ágil y eficiente, además de recuperar espacios públicos que permitan a las familias transitar con mayor tranquilidad a cualquier hora del día.

Como complemento de la intervención, el Gobierno municipal realizó trabajos de bacheo, así como la instalación y sustitución de luminarias, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y movilidad en la zona.

Durante el evento, el alcalde anunció que su administración trabaja en el proyecto de recuperación integral del Parque Revolución, el cual contempla la rehabilitación del kiosco, la recuperación de áreas verdes y la creación de espacios destinados a actividades culturales, artísticas y de convivencia comunitaria.

Representantes vecinales de San Bartolo Centro reconocieron las obras realizadas por el Gobierno municipal y destacaron la transformación de la Cabecera Municipal, con vialidades renovadas, mejor iluminación y espacios públicos en beneficio de quienes transitan diariamente por la zona.

Al finalizar el evento, Isaac Montoya entregó una silla de ruedas a una vecina del municipio como parte de las acciones de atención ciudadana que impulsa su administración.