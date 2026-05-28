El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, participó en la instalación de los Consejos de Paz y Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, acto encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez junto con autoridades estatales y federales.

Durante el evento, el alcalde señaló que esta iniciativa busca fortalecer la conciliación, el diálogo y la atención preventiva de conflictos comunitarios, con el objetivo de evitar situaciones de violencia y reforzar el tejido social.

Naucalpan respalda estrategia de mediación y prevención de conflictos

Isaac Montoya destacó que este modelo plantea una estrategia enfocada en la mediación y la construcción de acuerdos antes de recurrir a medidas coercitivas.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración para colaborar con las estrategias estatales y federales en materia de seguridad y construcción de paz.

El alcalde subrayó que en Naucalpan se impulsan las Mesas de Paz en coordinación con autoridades estatales, como parte de una estrategia para fortalecer la tranquilidad y la convivencia en el municipio.

Los Consejos de Paz y Justicia Cívica funcionan bajo un esquema de justicia preventiva y comunitaria que busca atender conflictos vecinales y cotidianos antes de que escalen a hechos delictivos.

Además, los consejos integran la participación de autoridades federales, estatales y municipales, junto con representantes de la sociedad civil.

Durante el encuentro realizado en Toluca, autoridades señalaron que este modelo busca fortalecer la construcción de paz mediante trabajo territorial y coordinación entre distintos niveles de gobierno.

Estado de México apuesta por prevención y coordinación en materia de seguridad

Durante el evento, la gobernadora Delfina Gómez señaló que los Consejos de Paz contribuirán a fortalecer la convivencia en los municipios y destacó que el trabajo coordinado entre autoridades ha permitido avances en materia de seguridad.

En este sentido, se informó que entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 se registró una disminución de 60.6% en homicidios dolosos en el Estado de México.

Autoridades estatales y federales indicaron que la instalación de estos consejos busca consolidar un modelo de seguridad preventiva, con énfasis en la mediación, la atención comunitaria y la reconstrucción del tejido social.

Asimismo, se destacó que los consejos servirán como un vínculo entre gobiernos y ciudadanía para atender conflictos locales y fortalecer la participación comunitaria.

Al evento también asistieron Pedro Guevara Pérez, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y secretario técnico estatal de los Consejos de Paz, así como Rocío Bárcena, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.