El periódico conservador estadounidense New York Post reportó en varias publicaciones la existencia de un asesino serial en Puerto Vallarta, Jalisco, situación que han negado las autoridades de la Fiscalía local.

En al menos tres días consecutivos previos, New York Post no solo habló de la posible existencia de un asesino serial de mujeres sino que crecía el miedo en la sociedad.

New York Post asegura que la versión de un posible asesino serial de mujeres viene de las propias autoridades quienes ya revisan grabaciones, informes y otros indicios como parte de las investigaciones sobrre la muerte de dos mujeres no identificadas y una tercera quien sería Elizabeth Galindo Martínez.

Asesino serial daña aún más la imagen de Vallarta: New York Post

De acuerdo con New York Post, la existencia de un posible asesino serial dañaría aún más la imagen de la ciudad de Puerto Vallarta.

El daño ante el Mundial 2026 se suma a los antecedentes de quema de autos y otros actos de violencia tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 22 de febrero de 2026.

En su publicación, New York Post dijo que en febrero la ciudad de Puerto Vallarta quedó “devastada” y con miles de turistas estadounidenses varados.

¿New York Post intenta alarmar a estadounidenses en Vallarta previo al Mundial 2026?

El New York Post ha alarmado a sus ciudadanos al decir que la Fiscalía de Jalisco le ha restado importancia al caso a pesar de la cercanía del Mundial 2026.

Para señalar la presunta existencia de un asesino serial en Puerto Vallarta, Jalisco, se ha centrado en decir que las tres mujeres que murieron en periodo de semana y media llevan tatuajes y tenían edades de 30 a 35 años.

También señala que el Departamento de Estado de Estado Unidos pide a los turistas estadounidenses extremar precauciones.