El alcalde Isaac Montoya Márquez y la secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez, develaron la placa que reconoce a Naucalpan de Juárez como Destino de Reuniones.

Este distintivo se otorga al contar con infraestructura, conectividad y servicios especializados, lo que permite albergar congresos, convenciones y encuentros corporativos de alto nivel.

Naucalpan se consolida como destino de turismo de reuniones

El alcalde destacó que el turismo de reuniones ya es una realidad en el municipio, y que este distintivo permitirá fortalecer el desarrollo económico, social y turístico de las y los naucalpenses.

Subrayó que la infraestructura existente, junto con la conectividad y los servicios turísticos, posicionan a Naucalpan como un punto estratégico para atraer eventos nacionales e internacionales, generando beneficios directos para la economía local.

Asimismo, agradeció el respaldo del gobierno estatal encabezado por Delfina Gómez Álvarez, al impulsar acciones que fortalecen el crecimiento integral del municipio.

El edil también señaló que se trabajará de la mano con el sector empresarial y comercial para impulsar el turismo en sitios emblemáticos como Los Remedios y la Basílica de Los Remedios, así como otros espacios con potencial turístico.

Distintivo impulsa economía y posiciona a Naucalpan en turismo de negocios

El reconocimiento, colocado en el Palacio Municipal, confirma que Naucalpan puede integrarse a la cadena de valor del turismo de negocios, con capacidad para albergar congresos, ferias, exposiciones y viajes de incentivos.

Ante empresarios y representantes de cámaras, se destacó la riqueza del municipio, que incluye atractivos como las Torres de Satélite, el Parque Naucalli, la Pirámide del Conde y la cultura Tlatilca, entre otros.

Por su parte, la secretaria Nelly Carrasco Godínez resaltó que Naucalpan es un municipio con identidad, historia y vocación turística, cuyo crecimiento se sustenta en su infraestructura, servicios y trabajo conjunto.

Señaló que este reconocimiento fortalece la promoción del Estado de México como un destino competitivo, capaz de atraer visitantes y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

El distintivo fue entregado previamente el 14 de abril en el Centro de Convenciones del Estado de México, como parte de una estrategia para impulsar el turismo de reuniones y diversificar la oferta turística en la entidad.