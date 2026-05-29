La tarde del 28 de mayo de 2026, el senador de Sinaloa, Enrique Inzunza, externó haber estado en la Ciudad de México (CDMX) cumpliendo su deber como servidor público. Sin embargo, horas más tarde un video habría exhibido la verdad.

Luego de que Enrique Inzunza dijo que dejaría como suplente a Omar López Campos, para evitar la “embestida mediática” por acusaciones legales por Estados Unidos, el senador fue captado en Culiacán.

Video revela que Enrique Inzunza no estaba en CDMX, sino en Culiacán

El senador Enrique Inzunza aseguró haber estado en el Senado el 27 y 28 de mayo de 2026, cumpliendo sus labores públicas. Sin embargo, llamó la atención que “nadie” lo vio.

A ello se le sumó que Inzunza decidió pedir licencia dejando a Omar López Campos como suplente a las sesiones extraordinarias del 28 y 29 de mayo, para evitar la “embestida mediática”.

Sin embargo, un video exhibió que aunque Inzunza dijo haber estado en la CDMX en los últimos días y al menos hasta el medio día del 28 de mayo. Más tarde fue captado en Culiacán.

Según videos mostrados en redes sociales, el senador fue captado en la fiesta de graduación del Tec de Monterrey de Culiacán, de donde habría egresado uno de sus hijos.

Ante ello, han acusado que Inzunza “mintió” diciendo que estaba en CDMX, cuando videos lo muestran en Culiacán.

Inzunza cancela su licencia; vuelve tras 10 horas

Enrique Inzunza fue captado la noche del 28 de mayo de 2026 en la graduación de hijo en Culiacán, cuando argumentaba haber estado en CDMX.

Sin embargo, también ha llamado la atención que Inzunza terminó su licencia durante la madrugada del 29 de mayo de 2026, tras 10 horas y 38 minutos de haberla solicitado.

Ahora, se espera que el senador vuelva a sus labores presencialmente en el pleno del Senado, debido a que argumentó haber estado en días anteriores pero nadie pudo confirmarlo.