La madrugada de este 12 de noviembre, elementos policiales encontraron en un desagüe ubicado en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, el cadáver de un hombre que podría ser el sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

De acuerdo con primeros reportes, el cuerpo sin vida del hombre hallado tiene similitudes físicas con Ernesto Baltazar Hernández, reportado como desaparecido en Tultepec, desde el pasado 27 de octubre.

El olor fétido alertó a personas que transitaban por el lugar, quienes llamaron a policías, que a su vez descubrieron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Mediante redes sociales se ha dado a conocer que al hombre lo amarraron a un sillón y envolvieron con bolsa negras para posteriormente arrojarlo a un canal de desagüe.

Encuentran cadáver en desagüe del municipio de Tultepec (@fernandocruzfr7 / Red Social X)

Por lo que autoridades correspondientes iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer la muerte.

El cadáver ya fue enviado al anfiteatro de Zumpango, donde se le practicará la necropsia así como exámenes de genética que revelen su identidad.

¿Qué pasó con el sacerdote Ernesto Baltazar Hernández?

El sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años, fue reportado desaparecido el pasado 31 de octubre.

Sin embargo, sus familiares y amigos vieron por última vez a Ernesto Baltazar Hernández, el 27 de octubre en la colonia Ampliación La Piedad, en el municipio de Tultepec, cita la ficha de su desaparición.

Reportan desaparecido al sacerdote Ernesto Baltazar Hernández

Pese a trascender que existen similitudes entre el cadáver encontrado con el sacerdote, cuyas señales particular es una cicatriz quirúrgica en el abdomen.

Así como lunares ubicados en la espalda, la cara dorsal del pie y en la palma de una de sus manos, hasta el momento no se ha confirmado que el cuerpo sea el del párroco.

Para que esto sucede se deben realizar exámenes de genética, mismos que ya se han solicitado.