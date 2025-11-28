La familia de Jeshua Cisneros Lechuga, joven desaparecido la noche del 13 de febrero, convocó a un bloqueo en la México- Querétaro, en protesta por la falta de acción de las autoridades.

De acuerdo con su papá, Luis Cisneros, este viernes 28 de noviembre realizarán un bloqueo en la caseta de cobro de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro, para exigir resultados en la búsqueda de Jeshua a la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli

Asimismo, pidió la colaboración de las empresas que se ubican en el camino que realizaba su hijo con la entrega del material de video de vigilancia del día en que desapareció.

“Necesito a mi hijo de vuelta”: Papá de Jeshua Cisneros Lechuga anuncia bloqueo en la México-Querétaro

Luis Cisneros, papá de Jeshua Cisneros Lechuga, informó que el viernes 28 de noviembre, a las 17:00 horas, tiempo local, realizará un bloqueo total en la caseta de Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro.

El padre del joven de 18 años resaltó que el bloqueo se realizará dirección norte en la México-Querétaro, donde convocó a la población en general para su apoyo en la exigencia de la localización de su hijo.

Asimismo, se disculpó por las molestias que puede generar un bloqueo como el que realizará como protesta por la inacción y la falta de resultados a 15 días de la desaparición de Jeshua Cisneros Lechuga, pero “necesita a su hijo de vuelta”.

“Disculpen lo que esto va a generar, pero yo necesito a mi hijo de vuelta” Luis Cisneros, papá de Jeshua Cisneros Lechuga

En el mismo sentido, compartió que solo una empresa, CRA Internacional, ha compartido con las autoridades los videos de vigilancia del día de la desaparición de Jeshua Cisneros Lechuga.

Asimismo, llamó al resto de las empresas a facilitar las imágenes ya que tiene la esperanza de que con ellas puedan encontrar información sobre lo que pasó con su hijo el pasado 13 de noviembre.

Su llamado se extiende a empresas de Cuautitlán Izcalli de las marcas:

Alpura

Getorade

Suzuki

Hyundai

parque industrial Cuamatla

Jeshua Cisneros Lechuga desapareció de camino a casa de su mamá

Jeshua Cisneros Lechuga se encontraba en la casa de un amigo el pasado 13 de noviembre, de camino a casa de su mamá desapareció.

Según los videos de seguridad de vecinos de la zona, Jeshua salió de la casa de su amigo a las 22:00 horas, con rumbo a la casa de su mamá, en Arcos de Alba caminando por la lateral de la México-Querétaro.

De acuerdo con las imágenes, salió de Jardines de la Hacienda y llegó hasta Plaza San Marcos; se le ve saliendo de la plaza por la lateral y luego se le pierde el rastro.