Un juez dictó prisión preventiva a dos de los detenidos en el caso del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández, quien fue hallado sin vida hace unos días en el Estado de México.

De acuerdo con la información, Fernanda y Brandon permanecerán en prisión preventiva por su probable participación en la desaparición y asesinato de Ernesto Baltazar Hernández.

Dictan prisión preventiva a dos detenido por el caso del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández

Este viernes 14 de noviembre, un juez dictó prisión preventiva contra Fernanda y Brandon, dos de los detenidos por el caso de desaparición de Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

Un comunicado reveló que Ernesto Baltazar Hernández arribó con una persona a un domicilio en Tultitlán, donde se encontraban Fernanda y Brandon, pero el sacerdote no volvió a ser visto.

Desaparece el padre Ernesto Baltazar en Edomex (Redes sociales)

Dentro del domicilio, presuntamente propiedad de Brandon, se encontraron las pertenencias del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández, por lo que se detuvieron a tres personas.

La tercera persona presuntamente involucrada en el caso de Ernesto Baltazar Hernández, cuyo nombre sería Fátima, se encuentra hospitalizada, aunque no se ha dado a conocer la razón.

El juez citó a otra audiencia el martes 18 de noviembre para determinar si los dos detenidos serán vinculados a proceso por su participación en el caso Ernesto Baltazar Hernández.