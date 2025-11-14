La organización Amnistía Internacional (AI) se pronunció por la desaparición de Mariana Valeria Ibarra, buscadora e hija de una integrante del colectivo Hasta Encontrarte, en Guanajuato.

En respuesta al hecho, Amnistía Internacional recordó a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de Búsqueda, ambas de Guanajuato, que las primeras 72 horas son cruciales para encontrar con vida a las mujeres.

Mariana Valeria Ibarra, de 19 años de edad, fue reportada como desaparecida desde el miércoles 12 de noviembre de 2025, cuando salió a la tienda en la colonia Esfuerzo Obrero, en la ciudad de Irapuato.

Madre buscadora (Cuartoscuro)

Mariana Valeria Ibarra es hija de una madre buscadora y está desaparecida en Guanajuato

En sus redes sociales, el colectivo Hasta Encontrarte compartió la ficha de búsqueda de Mariana Valeria Ibarra, en donde se precisa que, al momento de desaparecer, vestía de la siguiente forma:

Bermuda roja

Top blanco con rayas rojas y azules

Sudadera gris con letras

En cuanto a sus señas particulares, la joven tiene tatuajes abajo de los ojos con las figuras de “una cereza, un pastel de mofin y unas manitas”, mientras que en la pantorrilla izquierda tiene una Virgen de Guadalupe.

Una integrante del colectivo, identificada como Karla, dijo a medios que Mariana Valeria Ibarra es hija de una madre que busca a su hijo desaparecido en Guanajuato.