Autoridades del municipio de Tultepec, Estado de México, detuvieron a tres personas que estarían involucradas en el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández.

La Fiscalía del Estado de México detuvo a María Fernanda ’N’ y Brandon Jonathan ’N’, quienes habrían matado a Ernesto Baltazar Hernández, sacerdote reportado como desaparecido desde el 31 de octubre.

A los presuntos asesinos, de edades desconocidas, se les suma otra persona cuya identidad no se ha dado a conocer.

Detienen a tres personas que estarían involucradas en el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández (@Central_CM / Red Social X)

Pese a que no hay información sobre la detención del trío, se sabe que durante una inspección en un inmueble perteneciente a éstos se encontró ropa y una estola, prendas que pertenecían al párroco.

Así como la licencia de conducir de Ernesto Baltazar Hernández, además de varios juegos de llaves y dos armas punzocortantes.

Aseguran armas punzocortantes a presuntos asesinos de sacerdote (@Central_CM / Red Social X)

Con el objetivo de complementar la investigación, autoridades dieron a conocer los rostros de los detenidos para que ciudadanos los denuncien por algún delito cometido en su contra.

Asesinan al sacerdote Ernesto Baltazar Hernández

La madrugada del miércoles 12 de noviembre, policías del municipio de Tultepec encontraron el cadáver de un hombre en un canal de desagüe, cuerpo que podría ser el del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández.

Reportan como desaparecido al sacerdote Ernesto Baltazar Hernández (@FernandoCruzFr7 / Red Social X)

Personas que transitaban cerca de la zona llamaron a la policía para reportar un olor fétido. Pronto se descubrió que un hombre sin vida fue tirado en el desagüe.

Reportes preliminares indican que el hombre estaba atado a un sillón y envuelto con bolsas negras de plástico.

Encuentran cadáver en desagüe del municipio de Tultepec (@fernandocruzfr7 / Red Social X)

El cadáver fue trasladado al anfiteatro de Zumpango, donde se le practicará la necropsia así como exámenes de genética que revelen su identidad.

Por sus rasgos físicos se cree que podría tratarse del Ernesto Baltazar Hernández, quien fue visto por sus familiares y amigos por última vez el 27 de octubre en la colonia Ampliación La Piedad, en el municipio de Tultepec.