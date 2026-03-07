Fabiola Ricci Diestel, alcaldesa morenista del municipio de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, respondió a las acusaciones que la ligan con “El Mencho”, exlíder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo anterior, luego de que Fabiola Ricci Diestel fuera señalada debido a que su propios hijos publicaron fotografías en redes sociales en donde presumen dos autos Audi, cuyo valor de cada uno supera el 1 millón 500 mil pesos.

Fabiola Ricci Diestel, (Especial)

Alcaldesa de San Cristóbal rechaza nexos con “El Mencho”; autos de lujo no serían de sus hijos

Fabiola Ricci Diestel se pronunció ante los señalamientos que sugerían formaba parte de la nómina criminal de “El Mencho”, negando todas las acusaciones en su contra.

En entrevista con el periodista Nacho Lozano, la alcaldesa de San Cristóbal manifestó que no son suyos los dos autos Audi que exhibieron sus hijos, toda vez que estos no van de la mano de sus ingresos.

Afirmó que uno de los autos pertenece al abuelo de sus hijos, añadiendo que se trata de un Audi seminuevo que habría adquirido en 2023.

De acuerdo con Ricci Diestel, es el abuelo de los jóvenes quien les ha llegado a prestar el auto, mientras que dijo desconocer la procedencia del segundo vehículo de lujo.

En relación a los videos y fotografías de sus hijos con artistas, la edil aseguró que esto se debe a que gracias a su cargo asiste a diversas ferias o eventos que se realizan en Chiapas.

Es de esta manera que sus hijos tienen acceso a conocer a cantantes u otros artistas, rechazando que se trate a amistades u otros motivos.

De esta manera, Fabiola Ricci Diestel subrayó que nunca ha recibido dinero de El Mencho o del algún otro grupo criminal, por lo que se deslindó de las acusaciones que la vinculan a la nómina del CJNG.