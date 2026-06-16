Guadalupe Lucero Bárcenas, alcaldesa de Acatlán, Puebla, denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte para “intentar desestabilizar la región”.

La alcaldesa, conocida como Lupita Bárcenas, señaló como responsables a Pedro Flores Romero, alias “El Peye”, presunto líder de “Los Rojos”, así como a María de Jesús Ocampo Álvarez, exfuncionaria del municipio.

Asimismo, aclaró que las destituciones realizadas por el cabildo municipal no tienen validez, ya que la única facultada para remover a un secretario es ella en su calidad como alcaldesa.

Alcaldesa de Acatlán denuncia amenazas de muerte de “Los Rojos”; señala responsables de posibles ataques

La alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de “El Peye”, presunto líder de “Los Rojos” en Acatlán, a quien responsabilizó de cualquier ataque contra ella o su familia.

Asimismo, señaló públicamente como responsable de cualquier ataque o hecho violento “que ponga en riesgo la vida de las familias de Acatlán” o contra su persona a María de Jesús Ocampo Álvarez, ex funcionaria del municipio.

“Responsabilizo públicamente el día de hoy a María de Jesús Ocampo Álvarez, a Pedro Flores Romero, alias “el Pelle”, líder del grupo delictivo de los ojos, a personas afines a ellos y allegados también por todas las amenazas de muerte que he recibido y por si llega a suscitarse un atentado en contra de mi familia o de mi persona” Guadalupe Lucero Bárcenas, alcaldesa de Acatlán

Asimismo, exhortó a la población a “no creer en información falsa”; esto luego de que el cabildo pidiera la destitución de la presidenta municipal, emanada de Morena.

De acuerdo con la alcaldesa, se trata de una acción con las que se busca la ingobernabilidad y la inestabilidad.

Alcaldesa aclara que destitución de Secretario de Seguridad no es legal

Por otra parte, la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas resaltó que la destitución del Secretario de Seguridad realizada en una sesión extraordinaria de Cabildo a la que no asistió, no es legal.

La alcaldesa resaltó que, al ser ella la única facultada para la remoción o nombramiento, la destitución de Juan Alberto Domínguez López, teniente de Fragata Infante de Marina, no es legal.

Asimismo, resaltó que la destitución hecha contra el secretario de Ayuntamiento Álvaro Cruz Martinez no tiene fundamento, por lo que ambos mantendrán su cargo.

Por otra parte, ante la solicitud de la destitución de la alcaldesa, la Secretaría de Gobierno de Puebla, dirigida por Samuel Aguilar Pala, señaló que intervendrán con la mediación del diálogo entre los miembros del ayuntamiento.

Asimismo, resaltó que ya se instaló una mesa de diálogo ya que, resaltó, la legislación vigente no permite una destitución inmediata de integrante de un cabildo ante quejas o por un recurso promovido por otro servidor público.