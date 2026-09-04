Diego Sebastián Rosen fue arrestado en México tras ser vinculado con el asesinato de cuatro personas, entre las que figuran su socio comercial Jonathan Meléndez y una menor de edad.

Además de los cargos de homicidio, Diego Sebastián Rosen enfrenta acusaciones legales por fraude financiero relacionadas con su plataforma de rentas vacacionales.

Diego Sebastián Rosen también podría enfrentar cargos por maltrato animal, sumando mayor complejidad a su situación jurídica actual.

Estos son los delitos que podría enfrentar Diego Sebastián Rosen

Diego Sebastián Rosen Ferlini podría ser procesado y enfrentar cargos graves en México por los siguientes delitos acumulados e imputados tras su arresto:

Homicidio calificado (Multihomicidio) Fraude Robo Maltrato animal Cohecho

Estos son los delitos que podría enfrentar Diego Sebastián Rosen (@c4jimenez / X )

Homicidio calificado es el cargo principal que enfrenta Diego Sebastián Rosen luego de que se le acusa de ser el presunto autor material del asesinato de su socio comercial, el músico Jonathan Meléndez, de la esposa de este (quien estaba embarazada), de su hija de tres años y de la empleada doméstica de la familia.

La Fiscalía señala que el ataque fue planeado con premeditación -habiendo encargado previamente materiales como cinta adhesiva, guantes y cinchos de plástico- y que se facilitó gracias a la relación de confianza que Rosen mantenía con las víctimas.

Adicionalmente, Diego Sebastián Rosen acumula múltiples denuncias de víctimas que lo acusan de estafas en rentas vacacionales por montos de entre 400 mil y 500 mil pesos, operando bajo plataformas y nombres comerciales como NOMAD Adventures, NOMAD P.M. y +Relax

Antes del multihomicidio, ya existía una orden de aprehensión vigente en su contra bajo la causa penal 502/2025.

Diego Sebastián Rosen también enfrenta acusaciones por robo, luego de que las primeras líneas de investigación de las autoridades federales apuntan a que el robo fue el móvil principal que desencadenó el ataque en la vivienda.

Se reporta que Rosen pretendía apoderarse de dólares en efectivo y de una memoria electrónica con información para acceder a 30 millones de pesos en bitcoins (criptomonedas).

La Fiscalía del Estado de México ha indicado que también busca imputarle el cargo penal por maltrato animal dentro del caso, luego de haber matado al perro de la familia de Jonathan Meléndez.

Diego Sebastián Rosen también enfrentaría cargos por cohecho, luego de haber ofrecido dinero en efectivo a los policías que lo detuvieron para que lo dejaran en libertad.

¿Cuál es la situación jurídica de Diego Sebastián Rosen?

Alrededor de las 10:00 horas de la mañana, Rosen y su cómplice, Gerardo “N”, fueron ingresados bajo un fuerte operativo de seguridad al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla, tras ser trasladados desde el Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El traslado se realizó debido a que hoy a las 10:00 horas se venció el plazo constitucional de 48 horas que tenían las autoridades para resolver su situación jurídica inicial tras su arresto y ponerlos a disposición de un juez.

Diego Sebastián Rosen se encuentra a la espera de que se celebre su primera audiencia judicial, la cual se prevé que ocurra entre la tarde de hoy viernes o el sábado.

En dicha comparecencia, la Fiscalía mexiquense buscará imputarle formalmente y obtener la vinculación a proceso por los delitos de multihomicidio (homicidio calificado), cohecho y maltrato animal.

Previo al crimen del 1 de septiembre, Rosen ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de fraude específico (causa penal 502/2025).

Sin embargo, no había sido detenido debido a que el 17 de agosto de 2026 el Juzgado Primero de Distrito le concedió un amparo federal que frenó temporalmente la ejecución de dicha orden de captura.

Al encontrarse en la fase inicial de la investigación y del proceso judicial, Rosen mantiene el derecho constitucional de ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria dictada por un juez.