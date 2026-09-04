La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) contaba con una orden de aprehensión contra Diego Sebastián Rosen por un proceso relacionado con fraude; sin embargo, el señalado obtuvo un amparo 15 días antes del multihomicidio de la familia del músico Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo.

El proceso judicial estaba registrado bajo la causa penal 502/2025, de acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, conocido como “C4”.

Pese a la orden de aprehensión, Diego Sebastián Rosen no fue detenido debido al amparo que obtuvo, previo al multihomicidio en el Estado de México.

Posteriormente, fue capturado por autoridades del Estado de México por su presunta participación en el homicidio del músico Jonathan Meléndez, su esposa, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.

¿Por qué Diego Sebastián Rosen obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión por fraude?

Tras ser señalado dentro de la causa penal 502/2025 por un presunto fraude, Diego Sebastián Rosen recurrió a un amparo para evitar que fuera ejecutada la orden de aprehensión en su contra.

El 17 de agosto de 2026, el Juzgado Primero de Distrito le concedió el amparo, con lo que se impidió la ejecución de la orden de aprehensión derivada de ese proceso.

Quince días después, ocurrió el homicidio múltiple en el que fueron asesinados el músico Jonathan Meléndez y tres integrantes de su entorno familiar y doméstico.

La secuencia de los hechos ha generado cuestionamientos sobre lo que habría ocurrido si la orden de aprehensión por fraude se hubiera ejecutado; sin embargo, corresponde a las autoridades determinar si existe alguna relación entre ambos acontecimientos.

¿Por qué acusaban a Diego Sebastián Rosen de fraude?

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios de comunicación, Diego Sebastián Rosen ya había sido denunciado por presuntas irregularidades relacionadas con la renta de propiedades vacacionales.

Su actividad empresarial estaba vinculada con ese sector, en el que además mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez.

Por esta razón, las autoridades investigan la relación de confianza que existía entre ambos hombres para establecer cómo se desarrollaron los hechos dentro del departamento donde ocurrió el homicidio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá determinar el móvil del ataque, así como la probable responsabilidad y el grado de participación de cada una de las personas detenidas.