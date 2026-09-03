El DIF Benito Juárez recibió un donativo de la clínica Voz Dental, a través del programa “Nunca Dejes de Sonreír”, en beneficio de tres personas adultas mayores del Club de la Esperanza, quienes recibieron tratamientos y prótesis dentales.

En representación de la encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, la directora general del Sistema DIF Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez, destacó que la colaboración entre sociedad, empresas e instituciones permite impulsar acciones que contribuyen al bienestar de las personas adultas mayores.

Hoy nos reúne una causa que va mucho más allá de la salud bucal. Nos reúne la solidaridad, el compromiso y la convicción de que nuestras personas mayores merecen vivir esta etapa de su vida con dignidad, bienestar y la mejor calidad de vida posible. Marisol Sendo Rodríguez. Directora del DIF Benito Juárez.

DIF Benito Juárez destaca beneficios de los tratamientos dentales para adultos mayores

La directora general entregó un reconocimiento a la gerente del área Clínica de Voz Dental, Valeria Nájera Montoya, por sus gestiones para que personas adultas mayores que forman parte del Club de la Esperanza fueran consideradas como beneficiarias del programa “Nunca Dejes de Sonreír”.

Sendo Rodríguez señaló que estos apoyos representan más que un tratamiento odontológico, pues contribuyen a que las personas beneficiarias puedan alimentarse adecuadamente, recuperar seguridad al sonreír, fortalecer su autoestima y mejorar su bienestar integral.

Asimismo, enfatizó que atender la salud bucal de las personas adultas mayores también forma parte de una atención integral y representa reconocer su historia, esfuerzo y aportaciones a sus familias y a la sociedad.

La funcionaria resaltó que este es el primer año en que se concreta este apoyo y expresó su deseo de que la colaboración continúe y permita beneficiar a más personas adultas mayores en futuras ediciones.

DIF Benito Juárez entrega tratamientos dentales a adultos mayores (Cortesía )

DIF Benito Juárez fortalece alianzas para mejorar la calidad de vida

Marisol Sendo Rodríguez reconoció a Landy Guadalupe Canché Pantoja por impulsar alianzas que generan bienestar para la comunidad y agradeció a Voz Dental y al laboratorio Alfadent por sumar su experiencia y compromiso social.

También destacó la participación del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Quintana Roo (CCME), que contribuyó a que los frutos de la iniciativa deportiva “Carrera del Día del Padre” se transformaran en una oportunidad de apoyo para personas adultas mayores.

Durante el evento estuvieron presentes Karla Valeria de la Torre Cazarín, coordinadora de Personas Adultas Mayores; Omar Cortez Ramírez, CIO de Voz Dental; el CEO de Voz Dental; Marcelo Aranda de la Torre, titular del laboratorio dental Alfadent, así como los beneficiarios Esther Rivera Gutiérrez, Jesús Merino Orea y Alfredo Muñoz Ortega.

Con estas alianzas, el DIF Benito Juárez refrenda su compromiso de impulsar acciones orientadas a mejorar la salud, bienestar y calidad de vida de las personas adultas mayores.