Luis de Llano salió del Centro de Sanciones de San Fernando tras pasar más de 15 horas de arresto por incumplir con la sentencia por daño moral en su contra.

El productor fue arrestado el miércoles 2 de septiembre alrededor de las 6:13 p.m. y debía cumplir con 30 horas de arresto.

Horas antes de ser liberado, Francisco de Llano reveló que el amparo de Luis de Llano no había procedido y seguiría detenido; el productor estuvo casi 24 horas arrestado.

Luis de Llano sale de prisión tras su arresto por desacato en caso de Sasha Sokol

Durante la tarde del jueves 3 de septiembre, Luis de Llano abandonó el Centro de Sanciones de San Fernando y solo expresó a la prensa que estaba cansado.

Con ayuda de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pudo subir a un auto rojo y se retiró del lugar en medio de un zafarrancho con los medios.

Según reportes de N+, Luis de Llano fue liberado a las 6:07 p.m., por lo que no cumplió con el arresto de 30 horas, el cual terminaría a las 12:00 a.m. del viernes.

Luis de Llano, productor. (Tomada de video/@VengaLaAlegria)

Luis de Llano fue arrestado por no acatar las indicaciones de un juez, quien determinó que debía cumplir con la sentencia que se le impuso en junio de 2025 tras perder la demanda por daño moral de Sasha Sokol.

El productor se ha negado a dar una disculpa pública a Sasha Sokol y a publicar la setencia en su contra.

Mientras tanto, Sasha Sokol no ha emitido su postura tras la detención de Luis de Llano y se espera que en las próximas horas el productor se pronuncie por su situación.

Hijos de Luis de Llano ignoraban que iba a salir antes del centro de detención

Horas antes de que Luis de Llano fuera liberado del centro de detención ubicado en la alcaldía Tlapan, Francisco de Llano contó a los medios que su pasaría varias horas detenido.

“Él está tranquilo, toavía falta un ratote, todavía no llegan ni los amparos, ni nada de esto. Toca esperar” Francisco de Llano

Francisco de Llano mencionó que aún no había procedido el amparo para liberar a su padre, el cual sí habría tenido efecto ya que Luis de Llano no cumplió con las 30 horas estipuladas y sigue sin cumplir su setencia.