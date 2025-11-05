La Fiscalía de Coahuila cerró el caso ‘Papayita’ alegando que no existen responsables en la muerte del trabajador, por lo que no hay culpables por lo ocurrido a Carlos Gurrola.

De acuerdo con el fiscal regional, Carlos Rangel, la familia de ‘Papayita‘ había llegado a un acuerdo con la empresa HEB, en donde se produjo el hecho.

Es de recordar que Carlos Gurrola, conocido como ‘Papayita’, murió el 18 de septiembre de 2025 luego de tomar una sustancia tóxica que, según versiones, había sido vertido en su botella de agua como una “broma”.

Carlos Gurrola ‘Papayita’, hombre que murió víctima del acoso en su trabajo. (Especial)

Fiscalía de Coahuila concluye que no hubo culpables por la muerte de Carlos Gurrola, ‘Papayita’

En un primer momento, amigos de Carlos Gurrola dijeron que ‘Papayita’ era víctima de acoso laboral por parte de otros compañeros; quienes, al parecer, le jugaron una última broma poniéndole desengrasante en su bebida.

Pese a esta versión y el enojo que provocó la noticia, la Fiscalía de Coahuila determinó que no existen elementos suficientes para determinar que segundas personas hayan participado en la muerte de ‘Papayita’.

Con esta decisión, las investigaciones en torno a la muerte de Carlos Gurrola podrían concluir en los próximos días.

Lo mediático del caso incluso había llegado a la mañanera, donde la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que las autoridades ya trabajan en el caso.