El caso de Fernandito, un niño de 5 años que fue asesinado por una deuda de mil pesos en La Paz, Estado de México, está lejos de ser un caso aislado de violencia contra los niños en el país.

Otro niño de 5 años, ahora en el estado de Morelos, fue rescatado de tener el mismo destino de Fernandito, cuya muerte fue causada por u n traumatismo craneoencefálico, indicaron las autoridades.

De acuerdo con esta versión, el pequeño habría muerto a causa de un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Los responsables de este brutal acto fueron detenidos e identificados como:

Carlos ‘N’

Ana Lilia ‘N’

Lilia ‘N’

Niño de 5 años fue salvado en Morelos: exigían a su padre a cambio

Un niño de 5 años, secuestrado desde hace cinco días en Cuautla, Morelos, fue salvado por elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El rescate ocurrió en la comunidad de Tenango, en Jantetelco, donde se desplegó un operativo que resultó en el rescate del pequeño de 5 años, así como en la detención de dos personas cuyos nombres no fueron revelados.

“El niño fue secuestrado por un grupo delictivo que exigía por su liberación que el padre de la víctima se entregará a dicha organización criminal o de lo contrario privarían de la vida al infante”, refirió la FGE.

Debido a las similitudes con el caso de Fernandito en La Paz, Estado de México, la FIDAI investiga si ese grupo delincuencial tiene alguna relación con los hechos que terminaron en la muerte del pequeño.

¿De qué murió Fernandito? Niño de 5 años fue maltratado durante su cautiverio en La Paz

La información disponible sugiere que el pasado 28 de julio, Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, arrebataron a Fernandito de los brazos de su madre para exigir el pago de mil pesos como parte de un préstamo.

Según los familiares, la madre de Fernandito, quien padece discapacidad, acudió inicialmente a dos agencias del Ministerio Público en el Estado de México, sin recibir una respuesta.

Luego de días de angustia, el cuerpo de Fernandito fue encontrado por autoridades en la casa de sus captores. Los peritos revelaron que el niño no recibió agua ni alimentos durante su cautiverio.

La causa de muerte fue una fractura craneoencefálica producida por un golpe contundente, al parecer con un martillo. Fernandito también presentaba heridas en la espalda, tórax y piernas.