El caso de Fernandito Los Reyes La Paz, Estado de México, dio un vuelco, pues ahora la mamá del niño asesinado debido a una deuda de mil pesos, pidió seguridad a las autoridades.

Así lo planteó la propia señora Noemí durante una conferencia de prensa realizada el miércoles 14 de agosto en Nezahualcóyotl, en la cual acusó que ha recibido amenazas de muerte.

Al advertir que teme por su integridad debido a las amenazas de muerte de que ha recibido, la mamá de Fernandito, el niño asesinado en Los Reyes La Paz, pidió seguridad.

Caso Fernandito Los Reyes La Paz (cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Fernandito Los Reyes La Paz: Mamá del niño asesinado pide seguridad por amenazas de muerte

A 10 días de que autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Fernandito en Los Reyes La Paz, la señora Noemí, mamá del niño, denunció que ha recibido amenazas de muerte.

De acuerdo con lo acusado por la madre del menor de 5 años que fue asesinado por una deuda de mil pesos, son policías municipales de Los Reyes La Paz, quienes la han amedrentado.

Al respecto, explicó que fue durante el traslado para que cambiara de representante legal, que los policías le advirtieron que si no accedía al cambio, ella y sus hermanos sufrirían las consecuencias.

Cuestionada sobre el cambio de defensa, detalló que fueron elementos de la policía de género del municipio los que le dijeron que si no cambiaba a su defensa, le pasaría algo a ella o a su familia.

Incluso, indicó que durante ese mismo traslado en el que estuvo totalmente aislada de su familia y abogados, los agentes locales la obligaron a borrar mensajes intimidatorios que le mandaron.

Por su parte, los tíos de Fernandito revelaron que también han recibido amenazas por parte de los familiares de los tres imputados en el asesinato, pues todos son vecinos de la misma zona.

Ante ello, tanto la señora Noemí como su familia, hicieron un llamado a las autoridades para que les otorguen medidas de seguridad urgentes ante el riesgo al que se están enfrentando.

Fernandito Los Reyes La Paz: Familia del niño asesinado pide investigar amenazas de muerte

Luego de que Noemí, la mamá de Fernandito, el niño asesinado en Los Reyes La Paz, denunció que recibió amenazas de muerte, familiares hicieron un llamado a las autoridades para indagar los hechos.

En la conferencia, los familiares de Fernandito Los Reyes La Paz exigieron investigar al DIF y al Ministerio Público, acusando omisiones graves ante la existencia de denuncias previas.

Así lo pidieron al señalar que funcionarios ignoraron reportes reiterados, desestimaron pruebas y no activaron protocolos, lo que permitió que el entorno violento persistiera sin protección para el niño.

En tanto, la ONG Amor y Rabia retomó la representación legal de la mamá del niño asesinado, tras haber sido excluida por presión institucional en medio de amenazas y maniobras jurídicas.

Lo anterior luego de que se reveló que autoridades intentaron imponer abogados sin respaldo, desarticular el acompañamiento comunitario y silenciar a la ONG Amor y Rabia.