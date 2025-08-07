El caso de los tres detenidos en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, por matar a un niño de 5 años debido a una deuda de mil pesos ha generado gran conmoción.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, un par de mujeres secuestraron al menor de edad debido a que la madre les debía mil pesos y con la ayuda de un cómplice, le quitaron la vida.

Pero, ¿qué se sabe de los detenidos que mataron un niño de 5 años debido a la deuda que la madre del menor tenía? Te presentamos la información que se ha difundido.

Los Reyes La Paz: esto se sabe de los detenidos que mataron al niño de 5 años por una deuda de mil pesos

Por matar a un niño de 5 años debido a una deuda de mil pesos que la madre del menor tenía, tres sujetos fueron detenidos en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

Se tratan de Carlos ‘N’, Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’, supuestos prestamistas que tras ser detenidos, fueron ingresados al penal Neza Bordo acusados de diversos delitos por la muerte del niño de 5 años.

Sobre el caso, las autoridades informaron que a los 3 detenidos en Los Reyes La Paz durante un operativo conjunto de la Semar, FGJEM y Policía Municipal, se les imputan los siguientes cargos:

Carlos “N”, presunto prestamista detenido en la colonia Ejidal El Pino por las acusaciones de privación ilegal de la libertad, homicidio y ocultamiento de cadáver

Ana Lilia “N”, colaboradora en el cobro de la deuda de mil pesos que también fue detenida el 4 de agosto por las acusaciones de privación ilegal de la libertad y homicidio

Lilia “N”, cómplice en el traslado y retención del niño de 5 años, fue detenida junto con los otros dos implicados y también enfrenta cargos por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio

Detenidos por matar a niño de 5 años por deuda de mil pesos en Los Reyes La Paz (FGJEM)

Los Reyes La Paz: ¿qué sigue para los detenidos por matar al niño de 5 años por la deuda de mil pesos?

Luego de concretarse la detención de los tres implicados en el asesinato del niño de 5 años en Los Reyes La Paz, los sujetos enfrentarán su audiencia inicial el viernes 8 de agosto.

Los reportes indican que la audiencia de apertura del caso en contra de los supuestos prestamistas, Carlos ‘N’, Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’, dará inicio a las 9 de la mañana en el mismo penal Neza Bordo.

De forma preliminar, se informa que a los detenidos se les imputará cargos por los delitos ya señalados, mismos que podrían sumar más de 70 años de prisión en caso de que se acrediten agravantes.

Lo anterior debido a que la desaparición cometida por particulares se castiga con 25 a 50 años de cárcel, además de la imposición de multas económicas que superan los 4 mil días

Además, el homicidio doloso contra un niño de 5 años puede alcanzar hasta 70 años de prisión, según el Código Penal del Estado de México, si se acredita violencia extrema o premeditación.