Eric Antonio “N” es acusado como el presunto responsable de un doble feminicidio de su esposa y su suegra en un departamento de Cuautitlán, Estado de México.

El pasado martes 13 de enero, autoridades del Estado de México hallaron a dos mujeres asesinadas dentro de un departamento de la colonia San Francisco Casantitla, en el municipio de Cuautitlán.

De acuerdo con información preliminar del caso, los cuerpos fueron identificados como Cindy de 25 años de edad, pareja sentimental de Eric Antonio y de Teresita de Jesús de 52 años de edad, y madre también de la víctima del feminicidio.

Este doble feminicidio causó conmoción en los familiares de las víctimas y mexiquenses debido a que este acto criminal fue cometido frente a dos menores de edad, quienes eran hijos de Eric Antonio y su expareja.

Eric Antonio está prófugo tras ser acusado de asesinar a su esposa y su suegra en Cuautitlán; abandonó a su hija que presenció el crimen

Después de cometer este crimen, Eric Antonio se dio a la fuga, por lo que se mantiene como prófugo, tras asesinar a su esposa y su suegra en Cuautitlán.

Según los primeros reportes de este doble feminicidio, cuando Eric Antonio atacó a su expareja y madre de ella con un objeto contundente hasta causarles la muerte, encerró a uno de los menores en una habitación.

Mientras que a una de los menores la sustrajo para finalmente abandonarla en una guardería de la colonia El Quemado del municipio de Tultepec.

Es por ello que autoridades mexiquenses y del municipio de Cuautitlán emprendieron su búsqueda de la menor de edad y más tarde lograron hallarla.

Luego de este hallazgo el municipio de Cuautitlán emitió un comunicado en el que indicó que la menor de edad está bien y fue reintegrada de forma segura a su red de apoyo, donde permanecerá protegida.

Hallan a menor tras doble feminicidio en Cuautitlán (Comunicado del municipio de Cuautitlán en Facebook)

También lo acusan de haber asesinado a una perrita que tenía la familia, cuando cometió este doble feminicidio.

En tanto familiares de las víctimas exigen justicia por este doble feminicidio, y exponen que Eric Antonio ya tenía una carpeta de investigación en su contra por violencia intrafamiliar, la cual las autoridades no habrían atendido, lo que después derivó en el asesinato de su esposa y suegra en Cuautitlán.

“Nosotros lo que pedimos es que se haga justicia. No puede andar un persona como esa en la vía pública y que ojalá sí se cumpla con la ley” Rafael Tavera Guadarrama, familiar de Cindy y Teresita de Jesús