Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México pidió la intervención del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR) por un doble feminicidio en Cuautitlán, Estado de México.

El pasado 13 de enero autoridades mexiquenses hallaron a dos mujeres víctimas de un feminicidio en un departamento de la colonia San Francisco Casantitla, en el municipio de Cuautitlán, caso que fue llevado hasta la mañanera del pueblo del jueves 15 de enero a la presidenta Sheinbaum.

Del que se pronunció y pidió el apoyo de las fuerzas de seguridad federal para que puedan intervenir en el caso.

El caso del doble feminicidio en Cuautitlán fue llevado a la mañanera del pueblo por una de las reporteras, quién preguntó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de su intervención del Gobierno federal en el caso.

Sobre todo por tratarse de un feminicidio, delito que el Gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tratado de disminuir y dar más apoyo a las víctimas.

Por este doble feminicidio cometido contra una mujer identificada como Cindy de 25 años de edad, y la madre de ella, Teresita de Jesús de 52 años de edad, quienes fueron golpeadas hasta la muerte con un objeto contundente presuntamente por Eric Antonio “N”, ex pareja de la joven, la presidenta pidió apoyo a fuerzas federales.

Este doble feminicidio también causó conmoción en la sociedad mexiquense porque en el departamento de Cuautitlán donde Cindy y su madre fueron víctimas de feminicidio habían dos menores de edad.

Los menores de edad eran hijos de Cindy y su expareja Eric Antonio “N”, quién al cometer el feminicidio encerró a uno de los infantes en una habitación y sustrajo a una de ellos, a quién abandonó en el municipio de Tultepec, y fue hallada por las autoridades mexiquenses más tarde.