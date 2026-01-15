Familiares de Teresita y Cindy, víctimas de un doble feminicidio en Cuautitlán, exigieron justicia y pidieron apoyo para difundir la fotografía del presunto feminicida, identificado como Eric Antonio “N”, quien continúa prófugo.

Desde la noche del miércoles 14 de enero de 2026, los cuerpos de ambas mujeres fueron entregados a sus familiares.

Actualmente, son velados en la capilla del Club de Leones, ubicada a un costado del Suburbano de Cuautitlán, en el Estado de México.

Durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves 15 de enero, familiares, amigos y personas cercanas acudieron al velorio para dar el último adiós a las víctimas y reiterar su exigencia de justicia por este crimen que ha generado indignación social.

Familiares de Cindy y Teresita piden ayuda para difundir la foto del presunto feminicida

En entrevista para N+, Laura Medrano, sobrina de Teresita de Jesús, solicitó apoyo a la ciudadanía para difundir la fotografía de Eric Antonio “N”, señalado como el presunto responsable del doble feminicidio.

La familiar aseguró que el caso no puede quedar impune y subrayó que ninguna de las dos mujeres merecía perder la vida de manera violenta. Asimismo, hizo un llamado a las mujeres que viven situaciones de violencia de género a no guardar silencio y buscar ayuda.

“Le pedimos a toda la gente que nos ayude a difundir la foto de esta persona porque esto no se puede quedar así. Ni Tere ni Cindy se merecían esto. A las mujeres que están pasando por una situación como la que vivía Cindy: no se callen, no dejen que llegue a esto” Laura Medrano, familiar de Cindy y Teresita

Así serán los funerales de Teresita y Cindy en Cuautitlán

De acuerdo con información difundida en medios locales, la misa de cuerpo presente de Teresita y Cindy está programada para este jueves 15 de enero a las 14:00 horas, en una catedral cercana a la zona.

Posteriormente, los restos de ambas mujeres serán sepultados en el Panteón de La Loma, donde familiares y amigos darán el último adiós.

Autoridades del Estado de México aún no detienen al presunto responsable del doble feminicidio

Hasta el momento, autoridades del Estado de México no han logrado detener a Eric Antonio “N”, presunto responsable del doble feminicidio de Teresita y Cindy en Cuautitlán.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 13 de enero, el sujeto ingresó al domicilio de las víctimas y agredió a Cindy con un objeto contundente hasta privarla de la vida. Teresita, madre de la joven, intentó defenderla, pero también fue asesinada.

El crimen fue presenciado por dos menores de edad, hijos de Eric Antonio y Cindy. Uno de ellos fue encerrado en una habitación, mientras que la otra menor fue sustraída y posteriormente abandonada en el municipio de Tultepec.

Ambos menores se encuentran a salvo y bajo resguardo de familiares, mientras continúan las investigaciones por este caso de violencia feminicida que ha conmocionado a la región.