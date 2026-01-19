Familiares de Dafne Evelin realizan protestas en Edomex por su feminicidio; acusan que el presunto culpable sigue libre.

Dafne Evelin fue reportada como desparecida el 29 de diciembre de 2025; lamentablemente, encontraron su cuerpo el 7 de enero en Ocoyoacac, Estado de México.

El feminicidio de Dafne Evelin provoca protestas en Edomex

Familiares y amigos de Dafne Evelin se reunieron en Zacamulca, zona del municipio de Huixquilucan, para realizar una protesta pacífica por el feminicidio de la joven de 24 años.

Varias calles del municipio fueron cerradas por los familiares de Dafne Evelin, quienes recorrían la zona pidiendo justicia, hasta que llegaron al cementerio donde sepultaron a la joven.

Dafne Evelin, joven víctima de feminicidio en el Edomex (Especial )

Roberta Meneses, hermana de Dafne Evelin, expresó en N+ su indignación porque el presunto feminicida de la joven no ha sido detenido.

La hermana de Dafne Evelin solicita que las autoridades actúen para detener a Yael ’N’, exnovio de la joven y a quien se le señala como el presunto feminicida.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Edomex asegura que está investigando el caso, pero hasta el momento no hay detenidos.

El caso de Dafne Evelin fue el primer feminicidio registrado en el Estado de México en 2026.

Dafne Evelin, víctima de feminicidio en el Edomex (Especial )

Señalan a exnovio de Dafen Evelin como el responsable de su feminicidio

Dafne Evelin desapreció a finales de 2025; la joven mencionó a su familia que iría a la Marquesa acompañada de su expareja, Yael Joab ’N’.

Posteriormente, la joven perdió contacto con su familia y fue buscada por 8 días.

Lamentablemente, encontraron su cuerpo el 7 de enero en el municipio de Ocoyoacac, en el paraje de la Sabaneta.

Familiares de Dafne Evelin fueron quien las localizaron, luego de que realizaran brigadas en la zona.

Los padres de Dafne Evelin revelaron a diversos medios que las autoridades se negaron a detener a Yael Joab ’N’, pues supuestamente no había indicios de su presunta participación en el feminicidio.